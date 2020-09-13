Майже сто білоруських футболістів засудили насильницькі дії влади в країні (відео)



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Семиразовий чемпіон Білорусі, чемпіон Ізраїлю та Росії футболіст Єгор Філіпенко Скріншот із відеозвернення білоруських футболістів

Гравці записали спеціальне відеозвернення із осудом насильства та побиття білоруських громадян

У Білорусі 93 футболіста вищої та першої ліг, зарубіжних чемпіонатів, національної та молодіжної збірних записали відео, в якому засудили насильство силовиків в країні.

Після місяця подій та протестів в Білорусі викликаних президентськими виборами, мовчати втомилися і футболісти. 93 білоруських гравця виступили із заявою проти насильства і на підтримку правди, свободи і справедливості.

«Ми записали це відео, тому що не можемо мовчати. Мовчати, коли б'ють наших людей, друзів, колег. Ми - футболісти різних команд, але однієї країни. Ми керуємося лише совістю і нетерпимістю до всього того, що відбувається в нашій країні. Висловлюємо співчуття рідним тих, хто був убитий. Хочемо висловити слова підтримки тим, хто постраждав, був принижений, жорстоко побитий і покалічений. І закликаємо - зупиніть насильство!», - сказали гравців у зверненні.

Серед присутніх на відео значяться: гравці «БАТЕ» Станіслав Драгун, Дмитро Бага, Єгор Філіпенко та Павло Нехайчик, ветерани «Торпедо-БелАЗ» Володимир Бушма, Андрій Хачатурян і Максим Бордачов, лідери «Нєману» Павло Забєлін і Дмитро Дударь, захисники «Іслочі» і «Шахтаря» Павло Рибак і Олександр Сачивко та інші.

Нагадаємо, що 9 серпня в Білорусі почалися масові протестні акції після виборів президента, на яких, за офіційними даними, переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко.