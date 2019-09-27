До лав жіночої збірної з футболу викликані легіонерки з Іспанії, Польщі, Франції і США



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Географія представництва українських збірниць вражає ФФУ

Ще ніколи представництво української команди не було таким географічно широким

Наставниця жіночої збірної України Наталія Зінченко оголосила список гравців для участі у відбірних матчах першості Європи 2021 року з командами Німеччини та Ірландії.

30 вересня національна жіноча команда розпочне в Києві триденний навчально-тренувальний збір на базі клубу «Оболонь-Бровар».

3 жовтня збірна здійснить переліт до Німеччини, де 5-го числа в Ахені на стадіоні «Тіволі» зіграє проти господарок (початок зустрічі — о 15:00 за київським часом).

Уже наступного дня синьо-жовті вирушать до столиці Ірландії. Саме в Дубліні 8 жовтня Україна зіграє другий виїзний поєдинок на стадіоні «Та́лла» (матч розпочнеться о 21:30 за київським часом).

Наталія Зінченко викликала на збір у Києві 22-х виконавиць. До складу команди увійшли 14 футболісток, які представляють чемпіонат України: сім — «Житлобуд-2» (Харків), шість — «Житлобуд-1» (Харків), одна — «Схід» (Стара Маячка). Окрім гравців із національної першості, тренер запросила вісьмох легіонерок, які виступають у чемпіонатах Білорусі, Іспанії, Польщі, США та Франції.

Склад жіночої збірної України

Воротарки: Ірина Саніна («Житлобуд-1» Харків), Катерина Самсон, Дарина Бондарчук (обидві — «Житлобуд-2» Харків)

Захисниці: Натія Панцулая («Атлетіко», Іспанія), Ольга Басанська, Анна Петрик (обидві — «Житлобуд-1» Харків), Ірина Подольська («Житлобуд-2» Харків), Любов Шматко («Мінськ», Білорусь), Дарина Кравець («Реймс», Франція), Яна Деркач («Схід» Стара Маячка)

Півзахисниці: Ольга Овдійчук («Атлетіко», Іспанія), Надія Куніна, Дарина Апанащенко (обидві — «Житлобуд-1» Харків), Таміла Хімич («Мінськ», Білорусь), Тетяна Китаєва, Ія Андрущак (обидві — «Житлобуд-2» Харків), Ніколь Козлова («Вірджінія Тех», США)

Нападниці: Ганна Вороніна («Житлобуд-1» Харків), Яна Калініна, Вероніка Андрухів (обидві — «Житлобуд-2» Харків), Тетяна Романенко («Реймс», Франція), Валентина Тараканова («Стоміланки», Польща).