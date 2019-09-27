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    До лав жіночої збірної з футболу викликані легіонерки з Іспанії, Польщі, Франції і США

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    Географія представництва українських збірниць вражає - До лав жіночої збірної з футболу викликані легіонерки з Іспанії, Польщі, Франції і США
    Географія представництва українських збірниць вражає
    ФФУ

    Ще ніколи представництво української команди не було таким географічно широким

    Наставниця жіночої збірної України Наталія Зінченко оголосила список гравців для участі у відбірних матчах першості Європи 2021 року з командами Німеччини та Ірландії.

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    30 вересня національна жіноча команда розпочне в Києві триденний навчально-тренувальний збір на базі клубу «Оболонь-Бровар».

    3 жовтня збірна здійснить переліт до Німеччини, де 5-го числа в Ахені на стадіоні «Тіволі» зіграє проти господарок (початок зустрічі — о 15:00 за київським часом).

    Уже наступного дня синьо-жовті вирушать до столиці Ірландії. Саме в Дубліні 8 жовтня Україна зіграє другий виїзний поєдинок на стадіоні «Та́лла» (матч розпочнеться о 21:30 за київським часом).

    Наталія Зінченко викликала на збір у Києві 22-х виконавиць. До складу команди увійшли 14 футболісток, які представляють чемпіонат України: сім — «Житлобуд-2» (Харків), шість — «Житлобуд-1» (Харків), одна — «Схід» (Стара Маячка). Окрім гравців із національної першості, тренер запросила вісьмох легіонерок, які виступають у чемпіонатах Білорусі, Іспанії, Польщі, США та Франції.

    Склад жіночої збірної України

    Воротарки: Ірина Саніна («Житлобуд-1» Харків), Катерина Самсон, Дарина Бондарчук (обидві — «Житлобуд-2» Харків)

    Захисниці: Натія Панцулая («Атлетіко», Іспанія), Ольга Басанська, Анна Петрик (обидві — «Житлобуд-1» Харків), Ірина Подольська («Житлобуд-2» Харків), Любов Шматко («Мінськ», Білорусь), Дарина Кравець («Реймс», Франція), Яна Деркач («Схід» Стара Маячка)

    Півзахисниці: Ольга Овдійчук («Атлетіко», Іспанія), Надія Куніна, Дарина Апанащенко (обидві — «Житлобуд-1» Харків), Таміла Хімич («Мінськ», Білорусь), Тетяна Китаєва, Ія Андрущак (обидві — «Житлобуд-2» Харків), Ніколь Козлова («Вірджінія Тех», США)

    Нападниці: Ганна Вороніна («Житлобуд-1» Харків), Яна Калініна, Вероніка Андрухів (обидві — «Житлобуд-2» Харків), Тетяна Романенко («Реймс», Франція), Валентина Тараканова («Стоміланки», Польща).

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    жіночий футбол Наталія Зінченко Дарина Апанащенко Вероніка Андрухів Ольга Овдійчук Натія Панцулая Ірина Саніна Катерина Самсон Дарина Бондарчук Ольга Басанська Анна Петрик Ірина Подольська Любов Шматко Дарина Кравець Яна Деркач Надія Куніна Таміла Хімич Тетяна Китаєва Ія Андрущак Ніколь Козлова Ганна Вороніна Яна Калініна Тетяна Романенко Валентина Тараканова
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