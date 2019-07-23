Відомий український спортсмен переніс третю операцію на серці. Його стан важкий



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Роман Вірастюк потребує допомоги ФЛАУ

Романа Вірастюка називали одним із претендентів на посаду міністра спорту

Бронзовий медаліст чемпіонату Європи-1994 зі штовхання ядра, директор Департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України Роман Вірастюк переніс третю операцію на серці.

Колишньому спортсменові зробили складну операцію на серці, яка тривала 20 годин. Стан Романа залишається важким. Процес відновлення буде дуже довготривалим і потребує надзвичайно великих фінансових затрат.



Рідні Романа Вірастюка будуть вдячні за будь-яку допомогу і просять усіх, хто має таку можливість, перерахувати кошти на картку ПриватБанк: 4731 2191 0194 0686 (Вірастюк Ірина Іванівна).

Зауважимо, що першу операцію на серці Вірастюк переніс ще у середині першого десятиліття 2000-х. Тоді його порятунок назвали дивом. Друга операція тривала 19 годин.

Роман Вірастюк був кандидатом у народні депутати по одномандатному виборчому окрузі №84 рідного Івано-Франківська. Він отримав підтримку 11-ти відсотків виборів і посів четверте місце.

Джерело: Федерація легкої атлетики України