Чиновник з Кабміну довів, що поєднання посад у пов'язаних структурах - не конфлікт інтересів



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Ігор Євгенович Гоцул спростував те, що виглядає очевидним

Поєднання посад заступника міністра молоді і спорту та очільника Федерації легкої атлетики України не є конфліктом інтересів. Це знову довів Ігор Євгенович Гоцул, який власне й займає обидва крісла.

Як сповіщає офіційна сторінка Мінмолодьспорту, у березні 2019 року згідно з резолюцією прем’єр-міністра України - Національним агентством державної служби разом із Міністерством юстиції і Міністерством молоді та спорту України було розпочато дисциплінарне провадження стосовно першого заступника Міністра молоді та спорту України Ігоря Гоцула.

Наказом НАДС було створено та затверджено склад дисциплінарної комісії для здійснення провадження щодо встановлення факту наявності конфлікту інтересів в діях Гоцула. Комісія працювала під головуванням заступника голови Нацагентства Андрія Заболотного.

Листом НАДС від 8 квітня 2019 року відповідний акт та матеріали за результатами дисциплінарного провадження, був направлений до Секретаріату Кабінету міністрів України.

Відповідно до висновків дисциплінарної комісії, які надійшли до Мінмолодьспорту в червні 2019 року, в діях першого заступника міністра Ігоря Гоцула не виявлено дисциплінарного проступку та факту наявності конфлікту інтересів. Таким чином, дисциплінарне провадження було закрито.

Нагадаємо, раніше Гоцул виграв суд з НАЗК у справі щодо конфлікту інтересів. Суд також не виявив порушень в діях першого заступника міністра молоді та спорту.