Довбик забив два голи і приніс перемогу «Жироні» в матчі чемпіонату Іспанії
Українець оформив дубль усього за чотири хвилини
Форвард іспанської «Жирони», українець Артем Довбик, відзначився двома голами у матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги проти «Альмерії». Про це свідчить результат поєдинку.
Артем Довбик на 39-й хвилині зробив рахунок матчу 2:2, а ще через чотири хвилини вивів свою команду вперед.
Поєдинок завершився перемогою команди українця з рахунком 5:2, а сам Довбик провів на полі 67 хвилин.
Після цієї перемоги «Жирона» (25 очок) посідає друге місце в Ла Лізі, поступаючись мадридському «Реалу». Замикає турнірну таблицю «Альмерія» із трьома балами у своєму активі.
Нагадаємо, що раніше українські легіонери Артем Довбик і Віктор Циганков узяли участь у матчі сьомого туру чемпіонату Іспанії за команду «Жирона». Каталонці на виїзді здобули вольову перемогу над «Вільярреалом» – 2:1.
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