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Довбик забив два голи і приніс перемогу «Жироні» в матчі чемпіонату Іспанії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Довбик забив два голи і приніс перемогу «Жироні» в матчі чемпіонату Іспанії
Артем Довбик
фото: GironaFC/Twitter

Українець оформив дубль усього за чотири хвилини

Форвард іспанської «Жирони», українець Артем Довбик, відзначився двома голами у матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги проти «Альмерії». Про це свідчить результат поєдинку.

Артем Довбик на 39-й хвилині зробив рахунок матчу 2:2, а ще через чотири хвилини вивів свою команду вперед.

Поєдинок «Жирона» – «Альмерія» завершився рахунком 5:2
Поєдинок «Жирона» – «Альмерія» завершився рахунком 5:2
фото: скриншот

Поєдинок завершився перемогою команди українця з рахунком 5:2, а сам Довбик провів на полі 67 хвилин.

Після цієї перемоги «Жирона» (25 очок) посідає друге місце в Ла Лізі, поступаючись мадридському «Реалу». Замикає турнірну таблицю «Альмерія» із трьома балами у своєму активі.

Завдяки голам Довбика «Жирона» посіла друге місце в Ла Лізі
Завдяки голам Довбика «Жирона» посіла друге місце в Ла Лізі
фото: скриншот

Нагадаємо, що раніше українські легіонери Артем Довбик і Віктор Циганков узяли участь у матчі сьомого туру чемпіонату Іспанії за команду «Жирона».  Каталонці на виїзді здобули вольову перемогу над «Вільярреалом» – 2:1.

Теги: Артем Довбик НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Жирона

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