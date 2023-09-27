Довбик відзначився голом за «Жирону», організувавши шосту поспіль перемогу

Завдяки цій перемозі «Жирона» вибилася на перше місце в чемпіонаті Іспанії

Українські легіонери Артем Довбик і Віктор Циганков взяли участь у матчі сьомого туру чемпіонату Іспанії за команду «Жирона». Каталонці на виїзді здобули вольову перемогу над «Вільярреалом» – 2:1. Про це передає «СуспільнеСпорт».

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Лише у попередньому поєдинку Довбик вперше відзначився результативними діями за «Жирону», забивши з пенальті та асистував партнеру в поєдинку з «Мальоркою» (5:3). Циганков також провів на полі понад годину – обидва українці покинули поле в другому таймі.

У матчі проти «Вільярреалу» Циганков вийшов у стартовому складі «Жирони» вже в сьомий раз поспіль. Довбик, своєю чергою, вийшов на поле втретє поспіль з перших хвилин, зайнявши позицію в атаку команди під керівництвом Мічела.

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Циганков мав можливість відкрити рахунок у першому таймі. На 33-й хвилині український гравець вибіг разом з партнером у контратаку, отримав навіс у воротарській зоні, проте його головний удар пройшов повз ворота.

Довбик також мав власний шанс після навісу від партнера у першому таймі. Але не зміг завдати належного удару в межах карної зони господарів.

Уже за рахунку 0:1 форвард збірної України відреагував на флангову передачу від бразильця Савіо та в падінні головою відновив паритет у матчі – 1:1.

Циганков також сприяв одному з голів «Жирони». У ситуації з переможним голом гостей український гравець передав «передгольову» передачу після віддачі кутового, а його партнери забезпечили результативний навіс – 2:1.

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На 69-й хвилині Довбик поступився місцем у складі форвардів на користь Крістіану Стуані. Циганков залишив поле за дві хвилини до закінчення основного часу, а «Жирона» здобула перемогу та повернула собі лідерство в чемпіонаті.

Завдяки цій перемозі «Жирона» вибилася на перше місце в чемпіонаті Іспанії. Каталонці набрали 19 очок і випереджають мадридський «Реал» на один пункт, а «Барселону» – на два. Наступний матч команда українців проведе якраз проти «вершкових».