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Батько футболіста-втікача із «Шахтаря» розповів про плани сина в Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Батько футболіста-втікача із «Шахтаря» розповів про плани сина в Росії
Олександр Роспутько подасть документи на російський паспорт
фото з відкритих джерел

Батько футболіста-втікача заявив, що сину в Росії буде безпечніше

Ексфутболіст донецького «Шахтаря» та юніорської збірної України Олександр Роспутько, який не повернувся на батьківщину після матчу єврокубку, оформлює паспорт РФ. Про це розповів в інтерв’ю російському ЗМІ його батько, Юрій Роспутько.

Юрій Роспутько, який є фанатом Путіна і підтримує війну ще з 2014 року, каже, що його син-зрадник «подасть документи на російський паспорт, як це зробив би на своїй батьківщині в Донецьку».

«Поки я не можу повідомити причину, чому Саша втік із «Шахтаря». Я можу сказати, що в Росії йому точно буде безпечніше. Інформація про прохання політичного притулку неправда. Мій син його не просив», – сказав чоловік.

Також Роспутько-старший сказав, що його 19-річний син зав'язує з футболом на якийсь час.

«Зараз Сашка ні в якій команді чекати не варто. Він дуже втомився від усього. Він розслабляється і відпочиває поки що, а там подивимося», – сказав чоловік.

У публікації «РБК-Україна» йдеться, що батьки Олександра Роспутько досі перебувають у окупованому Донецьку і підтримують окупаційний режим. Сам футболіст народився у Горлівці, є вихованцем академії «Шахтаря», де розпочав свою кар’єру в U-9 та став чемпіоном України у різних вікових категоріях (U-14 (2018), U-15 (2019) та U-17 (2021)).

Зазначається, що контракт з «Шахтарем» у Роспутька закінчується 30 червня 2024 року, а по поверненні з Бельгії футболіст мав перепідписати угоду на більш вигідніших для себе умовах. Вартість футболіста на ринку, за даними Transfermarkt, складає 50 тис. євро.

До слова, «Шахтар» прокоментував втечу Роспутька до Росії.

Нагадаємо, футбольний клуб «Шахтар» Ріната Ахметова за підсумками сезону 2022/2023 сплатив до державного бюджету України 567 млн грн податків. Загальний показник доходів клубу з урахуванням ПДВ за підсумками минулого сезону склав майже 6 млрд грн.

Теги: навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ батько росія ФК «Шахтар»

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