Батько футболіста-втікача із «Шахтаря» розповів про плани сина в Росії

Батько футболіста-втікача заявив, що сину в Росії буде безпечніше

Ексфутболіст донецького «Шахтаря» та юніорської збірної України Олександр Роспутько, який не повернувся на батьківщину після матчу єврокубку, оформлює паспорт РФ. Про це розповів в інтерв’ю російському ЗМІ його батько, Юрій Роспутько.

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Юрій Роспутько, який є фанатом Путіна і підтримує війну ще з 2014 року, каже, що його син-зрадник «подасть документи на російський паспорт, як це зробив би на своїй батьківщині в Донецьку».

«Поки я не можу повідомити причину, чому Саша втік із «Шахтаря». Я можу сказати, що в Росії йому точно буде безпечніше. Інформація про прохання політичного притулку неправда. Мій син його не просив», – сказав чоловік.

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Також Роспутько-старший сказав, що його 19-річний син зав'язує з футболом на якийсь час.

«Зараз Сашка ні в якій команді чекати не варто. Він дуже втомився від усього. Він розслабляється і відпочиває поки що, а там подивимося», – сказав чоловік.

У публікації «РБК-Україна» йдеться, що батьки Олександра Роспутько досі перебувають у окупованому Донецьку і підтримують окупаційний режим. Сам футболіст народився у Горлівці, є вихованцем академії «Шахтаря», де розпочав свою кар’єру в U-9 та став чемпіоном України у різних вікових категоріях (U-14 (2018), U-15 (2019) та U-17 (2021)).

Зазначається, що контракт з «Шахтарем» у Роспутька закінчується 30 червня 2024 року, а по поверненні з Бельгії футболіст мав перепідписати угоду на більш вигідніших для себе умовах. Вартість футболіста на ринку, за даними Transfermarkt, складає 50 тис. євро.

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До слова, «Шахтар» прокоментував втечу Роспутька до Росії.

Нагадаємо, футбольний клуб «Шахтар» Ріната Ахметова за підсумками сезону 2022/2023 сплатив до державного бюджету України 567 млн грн податків. Загальний показник доходів клубу з урахуванням ПДВ за підсумками минулого сезону склав майже 6 млрд грн.