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Довічне ув'язнення за корупцію: на чому зловили китайского чиновника

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Довічне ув'язнення за корупцію: на чому зловили китайского чиновника
У 2019 році Чень Сюйань (у центрі) став головою Китайської футбольної асоціації
фото із відкритих джерел

Колишній глава Китайської футбольної асоціації отримав жорсткий вирок суду

Колишнього голову Китайської футбольної асоціації Чень Сюйаня засуджено судом КНР до довічного ув'язнення за корупцію. Про це пише rthk.hk.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Народний суд середнього ступеня міста Хуанші провінції Хубей ухвалив вирок, відповідно до якого, окрім отримання довічного терміну, Чень Сюйюань позбавлений політичних прав, а все його особисте майно конфісковано. Незаконні доходи від хабарництва відповідно до закону передано до державної скарбниці.

Повідомляється, що Чень Сюйюань з 2010 по 2023 рік обіймав різні керівні посади в компанії Shanghai International Port та Китайської футбольної асоціації. За цей час отримав хабарі на суму понад 81 млн. юанів ($11 млн.).

Як пише видання, суд повіту Сунцзи міського округу Цзінчжоу провінції Хубей засудив колишнього генерального директора Китайської Суперліги з футболу Дуна Чжена до 8 років ув'язнення за отримання хабарів.

Як нагадало видання, у Китаї з листопада 2022 року ведеться кампанія боротьби з корупцією у футболі, аналітики відзначають, що ця кампанія побила рекорди за тривалістю та кількістю арештів, що зробило її наймасштабнішою антикорупційною акцією в історії китайського футболу.

До слова, китайський державний телеканал CCTV показав документальний фільм про високопоставлених корупціонерів, зокрема про колишнього тренера збірної Китаю з футболу, співробітника Центробанку та місцевого чиновника. Як пише видання South China Morning Post (SCMP), у фільмі розповідається про розміри хабарів, а також про наслідки скоєння злочину. 

Одна історія була присвячена головному тренеру чоловічої збірної Китаю з футболу Лі Тіє. Він зробив телевізійне зізнання у тому, що платив сотні тисяч доларів хабарів, щоб отримати вищий пост, а також причетність до договірних матчів. У програмі Лі сказав, що організував хабарі на суму майже 421 тис. доларів, щоб отримати посаду головного тренера, а також допомагав організовувати матчі, коли він був тренером клубу.

«Мені дуже шкода. Я повинен був йти правильним шляхом. Були певні речі, які на той час були звичайною практикою у футболі», – додав він. Лі Тіє, колишній півзахисник «Евертона», який працював головним тренером національної збірної, потрапив під розслідування в 2022 році, звинувачений владою в «серйозних порушеннях закону».

«Корупція в китайському футболі існує не лише у певних окремих областях  – вона всюди, в кожному аспекті», – заявляв колишній голова Китайської футбольної асоціації Чень Сююань, також звинувачений у хабарництві. 

Телеканал CCTV регулярно транслює зізнання підозрюваних у злочинах, у тому числі колишніх посадовців, перед тим, як вони постали перед судом – практика, яка широко засуджується правозахисними групами.

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Теги: телебачення історія розслідування корупція майно вирок фільм

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