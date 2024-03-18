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Як балерина отримала 1,5 млрд грн на ремонт метрополітену: нове розслідування про Брагінського

Катерина Іванова
glavcom.ua
Як балерина отримала 1,5 млрд грн на ремонт метрополітену: нове розслідування про Брагінського
Київський метрополітен укладав контракти на сотні мільйонів гривень із оточенням тепер уже колишнього директора Віктора Брагінського
фото: Київська міська рада

Журналісти опубілкували другу частину розслідування про колишнього очільника київського метро Віктора Брагінського

КП «Київський метрополітен» під керівництвом Віктора Брагінського віддав підряд на капітальний ремонт «червоної гілки» столичного метро вартістю 1,5 млрд грн компанії, оформленій на родичку бізнес-партнера Брагінського. Жінка викладає класичну хореографію в академії танцю. Про це йдеться в новому сюжеті Bihus.Info.

Контракт було укладено 3 грудня 2022 між КП «Київський метрополітен» та ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика» на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії. На запит журналістів уточними, чому підрядником обрана саме ця компанія, у метрополітені відповіли, що «інформація загальному розголошенню не підлягає». 

Загальна вартість угоди, згідно зі звітністю самого метрополітену – 1,58 млрд грн, із яких підряднику вже сплачено близько мільярда. Ймовірно, контракт може містити суттєво завищені ціни на матеріали та обладнання. 

Основним власником ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика» з літа 2020 року записана Тетяна Белецька – балерина, народна артистка України, викладає у Національній опері України та завідує відділенням класичної хореографії в Київський муніципальній академію танцю. 

Як балерина отримала 1,5 млрд грн на ремонт метрополітену: нове розслідування про Брагінського фото 1
фото: bihus.info

Разом з тим, за даними журналістів, Белецька, ймовірно, є тещею давнього колеги та бізнес-партнера Брагінського – Кирила Кривця. В середині нульових чоловіки одночасно працювали в структурах Нафтогазу, пізніше, в 2007-2012 роках, разом займалися бізнесом. Після ж того як Брагінський в 2014 році очолив КП «Київський метрополітен», Кривець став власником одразу кількох компаній-підрядників, які постачали товари й виконували роботи для метро. 

Белецька говорити з журналістами відмовилася. Кривець надіслав письмову відповідь, де ухильно відповів, що Белецька йому доводиться «третьою чергою спадкового права». Що ж до Брагінського, то замість його особистого коментаря «Київський метрополітен» надіслав письмову відповідь, де зазначили, що Кривець і Белецька Брагінському не родичі, хоча, за словами журналістів, про це в запиті і не йшлося.

Після виходу другої частини розслідування очільник Києва Віталій Кличко звернувся до журналістів проєкту Bihus.Info із закликом передати правоохоронцям дані з розслідування щодо колишнього директора «Київського метрополітену» Віктора Брагінського. 

«А до правоохоронців звертаюся щодо оперативного і відкритого для громадськості розслідування інформації Bihus.Info», – наголосив Кличко.

До слова, після десяти років перебування на посаді директора київського метрополітену Віктор Брагінський звільняється через гучний скандал. Сьогодні, 18 березня, він опублікував допис, в якому висловив слова подяки метрополітенівцям і Кличку.

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Теги: жінка розслідування скандал ремонт бізнес метро Віталій Кличко

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