Ухилянти відбиваються у судах. На чий бік стає апеляція

За час вторгнення апеляційні суди скасували майже 30 вироків і відправили ухилянтів до колоній

Протягом 2023 року вироки за ухилення від мобілізації отримали 1257 українців: обвинувачені одержали як умовні, так і реальні терміни позбавлення волі. Це у п'ять разів більше, аніж у 2022 році.

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«Главком» у новому матеріалі підрахував: за 2022-2023 роки апеляційні суди переглянули 26 вироків за ухилення від мобілізації. Практично в усіх випадках Феміда відправляла обвинувачених до в’язниць, скасовуючи на вимогу прокурорів умовні терміни покарання, ухвалені судами перших інстанцій.

Також стало відомо, що десять засуджених, котрі відмовилися від мобілізації під час повномасштабної війни, вже дійшли до Верховного суду. Вони там оскаржуваилреальні терміни покарання. Станом на середину березня 2024-го, двоє чоловіків отримали вердикт верховної Феміди і зазнали фіаско. Це означає, що їхні вироки є чинними і більше не підлягають перегляду.

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Один із таких випадків стосується колишнього продавця харківського ТОВ «Посад рітейл» Сергія Н., який у січні 2023 року отримав повістку для перевірки даних та проходження ВЛК. Скарг зі здоров'ям він не мав, тому причин для ухилення від призову з боку обвинуваченого не надходило. Проте Серігй Н. проігнорував виклик на відправку до військової частини, чим спровокував відкриття кримінальної справи за ухилення від мобілізації.

У суді обвинувачений вину визнав і розкаявся. Феміда визнала пом’якшуючою обставиною щире каяття, звільнила від відбування покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, замінивши двома роками випробувального терміну.

Згодом, харківський апеляційний суд переглянув цей вирок і дійшов висновків: Сергія Н. таки необхідно відправити на три роки за ґрати, оскільки «звільнення обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням не можна вважати обґрунтованим і таким, що є достатнім для досягнення мети покарання, а саме запобігання вчинення нових злочинів».

Засуджений, який утримується в Менській виправній колонії №91 оскаржив вирок у Верховному суді. Чоловік та його адвокат просили скасувати ув’язнення і призначити новий розгляд. Захисник навіть долучив до справи копії медичних документів про вагітність дружини засудженого, але це не спрацювало. Верховний суд вважав, що призначене покарання апеляційним судом, «є необхідним і достатнім для виправлення засудженого і попередження вчинення нових аналогічних правопорушень».

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Адвокат Роман Кичко «Главкому» так прокоментував справу із Сергієм Н: «Ці висновки були зроблені судом попри долучені копії медичних документів про вагітність дружини засудженого, що мало стати пом’якшуючою обставиною. Подібні висновки суду для пересічного громадянина виглядають так: або мобілізація, або в’язниця. Ми в жодному разі не говоримо, що ухилення від мобілізації має бути безкарним або таким, що розцінюється як безкарне», – говорить Кичко.

За його словами, має бути чіткий баланс між суспільною думкою, проблемами в країні та врахуванням реальної ситуації кожного громадянина при винесення обвинувального вироку. Тим паче такий баланс має бути, якщо необхідно змінити ставлення до мобілізації – з «покарання» до «обов’язку», який поважає держава.

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