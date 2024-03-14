Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Ухилянти відбиваються у судах. На чий бік стає апеляція

Катерина Іванова
glavcom.ua
Ухилянти відбиваються у судах. На чий бік стає апеляція
Лише за січень 2024 року покарання «заробили» 120 чоловіків призовного віку
фото з відкритих джерел

За час вторгнення апеляційні суди скасували майже 30 вироків і відправили ухилянтів до колоній

Протягом 2023 року вироки за ухилення від мобілізації отримали 1257 українців: обвинувачені одержали як умовні, так і реальні терміни позбавлення волі. Це у п'ять разів більше, аніж у 2022 році.

«Главком» у новому матеріалі підрахував: за 2022-2023 роки апеляційні суди переглянули 26 вироків за ухилення від мобілізації. Практично в усіх випадках Феміда відправляла обвинувачених до в’язниць, скасовуючи на вимогу прокурорів умовні терміни покарання, ухвалені судами перших інстанцій.

Також стало відомо, що десять засуджених, котрі відмовилися від мобілізації під час повномасштабної війни, вже дійшли до Верховного суду. Вони там оскаржуваилреальні терміни покарання. Станом на середину березня 2024-го, двоє чоловіків отримали вердикт верховної Феміди і зазнали фіаско. Це означає, що їхні вироки є чинними і більше не підлягають перегляду.

Один із таких випадків стосується колишнього продавця харківського ТОВ «Посад рітейл» Сергія Н., який у січні 2023 року отримав повістку для перевірки даних та проходження ВЛК. Скарг зі здоров'ям він не мав, тому причин для ухилення від призову з боку обвинуваченого не надходило. Проте Серігй Н. проігнорував виклик на відправку до військової частини, чим спровокував відкриття кримінальної справи за ухилення від мобілізації.

У суді обвинувачений вину визнав і розкаявся. Феміда визнала пом’якшуючою обставиною щире каяття, звільнила від відбування покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, замінивши двома роками випробувального терміну.

Згодом, харківський апеляційний суд переглянув цей вирок і дійшов висновків: Сергія Н. таки необхідно відправити на три роки за ґрати, оскільки «звільнення обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням не можна вважати обґрунтованим і таким, що є достатнім для досягнення мети покарання, а саме запобігання вчинення нових злочинів».

Засуджений, який утримується в Менській виправній колонії №91 оскаржив вирок у Верховному суді. Чоловік та його адвокат просили скасувати ув’язнення і призначити новий розгляд. Захисник навіть долучив до справи копії медичних документів про вагітність дружини засудженого, але це не спрацювало. Верховний суд вважав, що призначене покарання апеляційним судом, «є необхідним і достатнім для виправлення засудженого і попередження вчинення нових аналогічних правопорушень».

Адвокат Роман Кичко «Главкому» так прокоментував справу із Сергієм Н: «Ці висновки були зроблені судом попри долучені копії медичних документів про вагітність дружини засудженого, що мало стати пом’якшуючою обставиною. Подібні висновки суду для пересічного громадянина виглядають так: або мобілізація, або в’язниця. Ми в жодному разі не говоримо, що ухилення від мобілізації має бути безкарним або таким, що розцінюється як безкарне», – говорить Кичко.

За його словами, має бути чіткий баланс між суспільною думкою, проблемами в країні та врахуванням реальної ситуації кожного громадянина при винесення обвинувального вироку. Тим паче такий баланс має бути, якщо необхідно змінити ставлення до мобілізації – з «покарання» до «обов’язку», який поважає держава.

Нагадаємо, законодавець готує неприємний сюрприз для «хитрих зятів».

Читайте також: 

Теги: прокурор роман звільнення вирок кордон чоловік феміда мобілізація держава адвокат вагітність

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські автоперевізники розпочали акцію протесту на українсько-польському кордоні, а саме біля пункту перетину «Ягодин – Дорогуськ»
Око за око? Що задумали українські водії на польському кордоні інтерв’ю
16 лютого, 07:00
Прем'єри поспілкувалися про ситуацію на кордоні та ризики, пов'язані з його блокадою
Шмигаль обговорив з Туском блокаду кордону
15 лютого, 16:35
Надходження до бюджету за рахунок бронювання за гроші дозволить Україні позбутися фінансової залежності від інших країн
Бронювання від мобілізації за гроші. Соратник Зеленського пояснив необхідність
16 лютого, 08:38
Фермери зупинятимуть та оглядатимуть транспортні засоби біля пункту пропуску між литовським містом Кальварія та польським Будзисько
Польські фермери планують блокувати пункт пропуску на кордоні зі ще однією країною
26 лютого, 16:16
Правопорушників доставили у прикордонні підрозділи
Фотопастка та безпілотник допомогли затримати ухилянтів поблизу Словаччини
24 лютого, 17:15
Верховна Рада розгляне законопроєкт про мобілізацію не раніше другої половини березня
Чи врятує теща зятя від мобілізації? Новий закон: перші правки пройшли комітет Тема #1
Вчора, 14:00
Дідусь дівчинки, яка померла, не витримаши жахи війни, розповідає окупантам, які російські військові «приголомшливі мужики»
Рідні дитини, яка померла від серцевого нападу в Авдіївці, знялися в пропагандистському сюжеті
28 лютого, 09:18
«Не чекайте повісток, обирайте підрозділи, ідіть захищати дочок і сестер від зґвалтувань, мам від убивств, свої домівки від грабежів», – Андрій Хливнюк
Відомий український співак, який воює, висловився про мобілізацію
3 березня, 15:54
Аби уникнути жертв серед цивільного населення, добровольці закликали всіх жителів Білогорода негайно покинути місто, а місцевій владі організувати евакуацію з міст Курщини та Білгородщини
Добровольці планують удар по позиціях росіян у Білгороді: мешканців просять евакуюватися
Вчора, 13:15

Кримінал

Ухилянти відбиваються у судах. На чий бік стає апеляція
Ухилянти відбиваються у судах. На чий бік стає апеляція
Справа Гринкевича. Суд ухвалив рішення
Справа Гринкевича. Суд ухвалив рішення
Нерухомість замість амуніції: У Фінляндії затримано осіб, причетних до відмивання грошей Міноборони
Нерухомість замість амуніції: У Фінляндії затримано осіб, причетних до відмивання грошей Міноборони
Суд визнав нардепа Дубінського корупціонером
Суд визнав нардепа Дубінського корупціонером
Де найбільше підпільних гральних закладів: результати перевірок
Де найбільше підпільних гральних закладів: результати перевірок
Правоохоронці знешкодили агентурну мережу ФСБ «під прикриттям» УПЦ МП
Правоохоронці знешкодили агентурну мережу ФСБ «під прикриттям» УПЦ МП

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
«Хай воює той, хто бажає»? Пригоди ухилянтів, які дійшли до Верховного суду
11K
Що Київ насправді зробив для кримських татар. Відповідь на одну велику брехню
6233
У Сочі горить аеропорт, у мережі пишуть про вибухи (відео)
5525
Нові правила мобілізації. Законодавець готує неприємний сюрприз для «хитрих зятів»
4320
Росія знову скликає Радбез ООН: оголошено причину
3897
Падіння Іл-76 під Іваново: з'явилися нові кадри з місця події

Новини

СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, – нардеп Костенко
Сьогодні, 13:54
Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня
Сьогодні, 06:30
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Сьогодні, 05:46
День українського добровольця. Що відзначаємо 14 березня
Сьогодні, 00:00
Зниження попиту на газ та заборона на його експорт призвели до падіння видобутку приватних компаній – експерт
Вчора, 14:53
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
Вчора, 12:10

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua