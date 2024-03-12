Російська «Профілактика» – як росіяни перевиховують українських підлітків

Що ховається за кремлівською «Профілактикою»

11 березня один із Z-ресурсів розповсюдив новину, що мешканка селища Нова Маячка на окупованій частині Херсонщини була запрошена на співбесіду з правоохоронними органами, які звернули увагу дівчини на неналежну поведінку в Інтернеті, нагадавши, що анонімність у мережі – річ дуже умовна.

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Того ж дня видання «Медуза» опублікувало велике розслідування, яке доводить, що російська влада настільки боїться українських дітей, які перебувають в окупації або яких депортувала до себе, що намагається їх не тільки «перевиховати», а й поставити під жорсткий цифровий контроль.

Насправді, велику роль у цьому відіграє Міністерство освіти РФ. Перед вчителями поставлено завдання «переорієнтації та становлення російської ідентичності підростаючого покоління» з ТОТ України. Дітей пропонується виховувати на основі російських «духовно-моральних цінностей» та позбавлення їх від «деструктивної ідеології». До одного з посібників додано словник, у якому наведено висловлювання, які російська влада розглядає як прояв націоналістичної ідеології.

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Згідно з іншим посібником, діти, які прибули з України, можуть виявляти «протест», «примхливість», «недовіру до дорослих» і не дивитися на події «очима нейтрального спостерігача». Причину переселення дітей з України необхідно пояснювати «ускладненням геополітичної ситуації».

З березня у РФ діють Федеральні підліткові центри (ФПЦ), які координують роботу зі школярами у всіх регіонах Росії та на ТОТ. Особливий акцент зроблено на «допомозі … неповнолітнім, які перебувають у зоні проведення спеціальної військової операції».

Саме співробітники таких центрів стирають українське минуле цих дітей та вбудовують їх у «русский мир». Зокрема, активно розвивають мережу «підліткових просторів», у яких проходять «патріотичні семінари», де, зокрема, розповідають «про значимість подій, що відбуваються у нових регіонах Росії».

Завдяки мережі «підліткових просторів» школярі беруть участь у військово-спортивних іграх, ходять на виставки під назвою «Ми проти нацизму», стріляють у тирі і можуть «підготуватися до служби у ЗС РФ». Згідно зі звітом Міносвіти, всього до вересня 2023 року ці установи «відвідали понад 150 тисяч підлітків». Філії ФПЦ вже працюють в окупованих Донецьку та Маріуполі, а готуються до відкриття у Харцизьку та інших містах і селищах ТОТ.

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У рамках цифрового контролю над маленькими українцями Міносвіти РФ має «вести профілактичну роботу» на ТОТ. Відомству в цьому допомагає Центр вивчення та мережевого моніторингу молодіжного середовища, – ІТ-компанія, заснована за дорученням Путіна, яка отримала мільярди рублів із федерального бюджету. Центр розробляє власний софт та за його допомогою веде інтернет-моніторинг «поширення ідеології збройного насильства», «анархізму», «нацизму» та «інших видів деструктивної інформації».

Головна його розробка – автоматизована інформаційна система «Профілактика», яка «у режимі реального часу» відслідковує понад 540 млн профілів (у багатьох їх декілька) у соцмережах. «Це Великий Брат для підлітків, – пояснює знайомий із роботою системи співробітник Міносвіти РФ. – За допомогою нейромереж він складає на кожну дитину профіль ризиків: суїцид, тероризм, екстремізм і сигналізує про це операторам».

Ті своєю чергою орієнтуються на брошуру «Понятійний апарат». Для прикладу, український Євромайдан у ньому описаний так: «Неонацистські організації використовуються для формування так званої «опозиції» та здійснення державних переворотів». Вся ця «Профілактика» має «охопити не менше 85%» акаунтів дітей та підлітків, які живуть в окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Співробітники Міносвіти РФ пояснюють це тим, що «українські діти – потенційні терористи»: «Ми ж не дебіли – і розуміємо, що Росія не приходила до України з миром і добром. Тому діти, яких звідти вивезли у вороже середовище, можуть почати протидіяти».