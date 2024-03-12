Головна Думки вголос Центр протидії дезінформації
search button user button menu button
Центр протидії дезінформації Урядовий орган управління

Російська «Профілактика» – як росіяни перевиховують українських підлітків

glavcom.ua
Кремль поставив перед вчителями завдання «переорієнтації та становлення російської ідентичності підростаючого покоління»
фото: ria.ru

Що ховається за кремлівською «Профілактикою»

11 березня один із Z-ресурсів розповсюдив новину, що мешканка селища Нова Маячка на окупованій частині Херсонщини була запрошена на співбесіду з правоохоронними органами, які звернули увагу дівчини на неналежну поведінку в Інтернеті, нагадавши, що анонімність у мережі – річ дуже умовна.

Російська «Профілактика» – як росіяни перевиховують українських підлітків фото 1

Того ж дня видання «Медуза» опублікувало велике розслідування, яке доводить, що російська влада настільки боїться українських дітей, які перебувають в окупації або яких депортувала до себе, що намагається їх не тільки «перевиховати», а й поставити під жорсткий цифровий контроль.

Насправді, велику роль у цьому відіграє Міністерство освіти РФ. Перед вчителями поставлено завдання «переорієнтації та становлення російської ідентичності підростаючого покоління» з ТОТ України. Дітей пропонується виховувати на основі російських «духовно-моральних цінностей» та позбавлення їх від «деструктивної ідеології». До одного з посібників додано словник, у якому наведено висловлювання, які російська влада розглядає як прояв націоналістичної ідеології.

Згідно з іншим посібником, діти, які прибули з України, можуть виявляти «протест», «примхливість», «недовіру до дорослих» і не дивитися на події «очима нейтрального спостерігача». Причину переселення дітей з України необхідно пояснювати «ускладненням геополітичної ситуації».

Російська «Профілактика» – як росіяни перевиховують українських підлітків фото 2

З березня у РФ діють Федеральні підліткові центри (ФПЦ), які координують роботу зі школярами у всіх регіонах Росії та на ТОТ. Особливий акцент зроблено на «допомозі … неповнолітнім, які перебувають у зоні проведення спеціальної військової операції».

Саме співробітники таких центрів стирають українське минуле цих дітей та вбудовують їх у «русский мир». Зокрема, активно розвивають мережу «підліткових просторів», у яких проходять «патріотичні семінари», де, зокрема, розповідають «про значимість подій, що відбуваються у нових регіонах Росії».

Завдяки мережі «підліткових просторів» школярі беруть участь у військово-спортивних іграх, ходять на виставки під назвою «Ми проти нацизму», стріляють у тирі і можуть «підготуватися до служби у ЗС РФ». Згідно зі звітом Міносвіти, всього до вересня 2023 року ці установи «відвідали понад 150 тисяч підлітків». Філії ФПЦ вже працюють в окупованих Донецьку та Маріуполі, а готуються до відкриття у Харцизьку та інших містах і селищах ТОТ.

Читайте також: Як Кремль планує перетворити українських дітей на рашистів – плани до 2030 року

У рамках цифрового контролю над маленькими українцями Міносвіти РФ має «вести профілактичну роботу» на ТОТ. Відомству в цьому допомагає Центр вивчення та мережевого моніторингу молодіжного середовища, – ІТ-компанія, заснована за дорученням Путіна, яка отримала мільярди рублів із федерального бюджету. Центр розробляє власний софт та за його допомогою веде інтернет-моніторинг «поширення ідеології збройного насильства», «анархізму», «нацизму» та «інших видів деструктивної інформації».

Головна його розробка – автоматизована інформаційна система «Профілактика», яка «у режимі реального часу» відслідковує понад 540 млн профілів (у багатьох їх декілька) у соцмережах. «Це Великий Брат для підлітків, – пояснює знайомий із роботою системи співробітник Міносвіти РФ. – За допомогою нейромереж він складає на кожну дитину профіль ризиків: суїцид, тероризм, екстремізм і сигналізує про це операторам».

Ті своєю чергою орієнтуються на брошуру «Понятійний апарат». Для прикладу, український Євромайдан у ньому описаний так: «Неонацистські організації використовуються для формування так званої «опозиції» та здійснення державних переворотів». Вся ця «Профілактика» має «охопити не менше 85%» акаунтів дітей та підлітків, які живуть в окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Співробітники Міносвіти РФ пояснюють це тим, що «українські діти – потенційні терористи»: «Ми ж не дебіли – і розуміємо, що Росія не приходила до України з миром і добром. Тому діти, яких звідти вивезли у вороже середовище, можуть почати протидіяти».

Читайте також: Кремль вигадав спосіб «перевиховання» викрадених РФ українських дітей
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія росіяни дезінформація Україна розслідування українці інтернет тероризм війна діти окупанти Центр протидії дезінформації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Парламент Грузії 8 лютого схвалив нового прем’єра
Новий прем’єр Грузії зробив заяву про війну в Україні
20 лютого, 22:04
Пашинський у СІЗО та демобілізація строковиків. Головне за 26 лютого
Пашинський у СІЗО та демобілізація строковиків. Головне за 26 лютого
26 лютого, 21:00
28 лютого – День штурманської служби авіації збройних сил України
День штурманської служби авіації ЗСУ. Які свята відзначаємо 28 лютого
28 лютого, 00:00
Зсув ґрунту в золотій шахті у турецькій провінції Ерзінджан
Потужний зсув на копальні в Туреччині: під завалами залишаються люди
14 лютого, 07:20
Катаріна Барлей підтвердила що ЄС матиме давати Україні зброю, у випадку відмови з боку США
ЄС замислився над розвитком власної ядерної програми – заступниця голови Європарламенту
14 лютого, 08:20
Учасник акції, представник громадської організації «Перевізники західного регіону» Богдан Коваль
Українські перевізники влаштували полякам дзеркальну акцію на кордоні. Названі вимоги
16 лютого, 11:21
В уряді заявили, що цьогоріч пенсії буде підвищено майже на 8% з огляду на інфляцію та величину середньої заробітної плати
Пенсії, нові правила для переселенців: що зміниться з 1 березня
1 березня, 06:00
Раніше стало відомо, що чеська ініціатива із закупівлі 800 тис. боєприпасів для України зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів
Ще одна країна долучиться до чеської ініціативи щодо боєприпасів для України
4 березня, 19:57
Військовий їв оселедця з бочки. Відома акторка розповіла історію та осоромилася в соцмережі
Військовий їв оселедця з бочки. Відома акторка розповіла історію та осоромилася в соцмережі
8 березня, 10:09

Центр протидії дезінформації

Російська «Профілактика» – як росіяни перевиховують українських підлітків
Російська «Профілактика» – як росіяни перевиховують українських підлітків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
171K
Нове правило застосування ядерної зброї. Росія відреагувала на пропозицію Китаю
20K
У Росії впав літак. На борту було 12 людей (відео)
19K
Атака дронів на РФ, заява Байдена щодо допомоги Україні: головне за ніч
17K
Путін заборонив британським рибалкам ловити рибу в частині Баренцового моря
13K
Україна збирається конфіскувати майно російського виробника «Кинджалів»
9494
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Сьогодні, 05:50
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Сьогодні, 00:45
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів
Вчора, 21:13
Перемога українського фільму на «Оскарі», атака на Харків: головне за ніч
Вчора, 06:58
Місцями дощ і сильний вітер: прогноз погоди на 11 березня
Вчора, 04:51

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua