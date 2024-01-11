Державний телеканал Китаю показав фільм про високопосадовців-корупціонерів

Держтелеканал Китаю у прайм-тайм показав фільм про корупціонерів при владі

Китайський державний телеканал CCTV показав документальний фільм про високопоставлених корупціонерів, зокрема про колишнього тренера збірної Китаю з футболу, співробітника Центробанку та місцевого чиновника. Як пише видання South China Morning Post (SCMP), у фільмі розповідається про розміри хабарів, а також про наслідки скоєння злочину.

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Одним із «героїв» фільму став колишній заступник голови Народного банку Китаю Фань Іфей. Як стверджують журналісти, він приймав «величезні суми грошей» від керівників компаній за надання кредитів та інших послуг. У червні 2023 року його позбавили поста в Комуністичній партії Китаю.

Друга історія була присвячена колишньому голові міста Люпаньшуй у провінції Гуйчжоу Лі Цзайюну. За версією слідства, чоловік схвалив 23 будівельні проекти, 16 з яких стали неефективними або недіючими. Сума боргу, взятого для реалізації проектів, становила приблизно 150 млрд юанів.

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Третя ж історія була присвячена головному тренеру чоловічої збірної Китаю з футболу Лі Тіє. Він зробив телевізійне зізнання у тому, що платив сотні тисяч доларів хабарів, щоб отримати вищий пост, а також причетність до договірних матчів. У програмі Лі сказав, що він організував хабарі на суму майже 421 тис доларів, щоб отримати посаду головного тренера, а також допомагав організовувати матчі, коли він був тренером клубу.

«Мені дуже шкода. Я повинен був йти правильним шляхом. Були певні речі, які на той час були звичайною практикою у футболі», – додав він. Лі Тіє, колишній півзахисник «Евертона», який працював головним тренером національної збірної, потрапив під розслідування в 2022 році, звинувачений владою в «серйозних порушеннях закону».

«Корупція в китайському футболі існує не лише у певних окремих областях – вона всюди, в кожному аспекті», – заявив колишній голова Китайської футбольної асоціації Чень Сююань, також звинувачений у хабарництві.

Телеканал CCTV регулярно транслює зізнання підозрюваних у злочинах, у тому числі колишніх посадовців, перед тим, як вони постали перед судом – практика, яка широко засуджується правозахисними групами. При цьому подібні фільми створені не ким іншим, як внутрішньою поліцією Комуністичної партії Китаю, Центральною комісією з перевірки дисципліни (CCDI). ). При цьому всі вони були широко розрекламованими іншими каналами CCTV і державними/партійними газетами та вийшов о 20:00 у прайм-тайм, щоб забезпечити велику аудиторію. Герої з’являються перед камерами, щоб «покаятися у своїх гріхах», у тому числі близько 29 осіб, які зараз перебувають під вартою. Правозахисники вважають такі дії неправомірними, адже багатьох із цих осіб ще належить судити, що повністю кваліфікує їхні виступи як «вимушені телевізійні зізнання» та втрачає їхні шанси на справедливий розгляд незалежним судом.

Раніше у Китаї суд виніс умовний смертний вирок колишньому генералу Військово-повітряних сил. Рішення суд ухвалив ще в лютому 2022 року, але оприлюднили його нещодавно, пише гонконгська газета Ming Pao. Політика звинуватили в корупції та фракційності у Комуністичній партії. Раніше Лю Ячжоу критикував Сі Цзіньпіна та виступав проти військового нападу на Тайвань. Ймовірно, ці розбіжності й вплинули на вирок щодо генерала.