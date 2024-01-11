Головна Світ Політика
search button user button menu button

Державний телеканал Китаю показав фільм про високопосадовців-корупціонерів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Державний телеканал Китаю показав фільм про високопосадовців-корупціонерів
Корупція широко засуджується у Китаї
фото із відкритих джерел

Держтелеканал Китаю у прайм-тайм показав фільм про корупціонерів при владі

Китайський державний телеканал CCTV показав документальний фільм про високопоставлених корупціонерів, зокрема про колишнього тренера збірної Китаю з футболу, співробітника Центробанку та місцевого чиновника. Як пише видання South China Morning Post (SCMP), у фільмі розповідається про розміри хабарів, а також про наслідки скоєння злочину. 

Одним із «героїв» фільму став колишній заступник голови Народного банку Китаю Фань Іфей. Як стверджують журналісти, він приймав «величезні суми грошей» від керівників компаній за надання кредитів та інших послуг. У червні 2023 року його позбавили поста в Комуністичній партії Китаю. 

Друга історія була присвячена колишньому голові міста Люпаньшуй у провінції Гуйчжоу Лі Цзайюну. За версією слідства, чоловік схвалив 23 будівельні проекти, 16 з яких стали неефективними або недіючими. Сума боргу, взятого для реалізації проектів, становила приблизно 150 млрд юанів.

Третя ж історія була присвячена головному тренеру чоловічої збірної Китаю з футболу Лі Тіє. Він зробив телевізійне зізнання у тому, що платив сотні тисяч доларів хабарів, щоб отримати вищий пост, а також причетність до договірних матчів. У програмі Лі сказав, що він організував хабарі на суму майже 421 тис доларів, щоб отримати посаду головного тренера, а також допомагав організовувати матчі, коли він був тренером клубу.

«Мені дуже шкода. Я повинен був йти правильним шляхом. Були певні речі, які на той час були звичайною практикою у футболі», – додав він. Лі Тіє, колишній півзахисник «Евертона», який працював головним тренером національної збірної, потрапив під розслідування в 2022 році, звинувачений владою в «серйозних порушеннях закону».

«Корупція в китайському футболі існує не лише у певних окремих областях  – вона всюди, в кожному аспекті», – заявив колишній голова Китайської футбольної асоціації Чень Сююань, також звинувачений у хабарництві. 

Телеканал CCTV регулярно транслює зізнання підозрюваних у злочинах, у тому числі колишніх посадовців, перед тим, як вони постали перед судом – практика, яка широко засуджується правозахисними групами. При цьому подібні фільми створені не ким іншим, як внутрішньою поліцією Комуністичної партії Китаю, Центральною комісією з перевірки дисципліни (CCDI). ). При цьому всі вони були широко розрекламованими іншими каналами CCTV і державними/партійними газетами та  вийшов о 20:00 у прайм-тайм, щоб забезпечити велику аудиторію.  Герої з’являються перед камерами, щоб «покаятися у своїх гріхах», у тому числі близько 29 осіб, які зараз перебувають під вартою. Правозахисники вважають такі дії неправомірними, адже багатьох із цих осіб ще належить судити, що повністю кваліфікує їхні виступи як «вимушені телевізійні зізнання» та втрачає їхні шанси на справедливий розгляд незалежним судом.

Раніше у Китаї суд виніс умовний смертний вирок колишньому генералу Військово-повітряних сил. Рішення суд ухвалив ще в лютому 2022 року, але оприлюднили його нещодавно, пише гонконгська газета Ming Pao. Політика звинуватили в корупції та фракційності у Комуністичній партії. Раніше Лю Ячжоу критикував Сі Цзіньпіна та виступав проти військового нападу на Тайвань. Ймовірно, ці розбіжності й вплинули на вирок щодо генерала.

Читайте також: Як боротися з корупцією? Розстріли не допомагають 
Теги: правозахисники історія партії політика розслідування Тайвань чоловік корупція вирок фільм Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Червоний терор став причиною загибелі, за різними оцінками, від 5 до 10 млн українців
Уроки історії. Згадайте російський терор сторічної давнини
29 грудня, 2023, 19:27
Ми можемо лише окреслити сценарії майбутнього, визначені трендами
Від кого залежить наше майбутнє?
8 сiчня, 21:55
Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен
Міністр оборони Фінляндії дав невтішний прогноз щодо завершення війни в Україні
25 грудня, 2023, 04:53
Дружина одіозного кума Путіна Оксана Марченко підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань
«Паломниця» Марченко розповіла про «чудо», яке трапилося з Медведчуком та її зоною декольте
3 сiчня, 15:01
Мер Парижа Анн Ідальго потерпала від травлі у інтернеті
Кіберзлочинець тижнями зухвало цькував мера Парижа у Інтернеті
18 грудня, 2023, 13:41
НАБУ затримало Князєва у травні за підозрою в отриманні нібито неправомірно вигоди за рішення суду у справі приватних компаній
ВАКС знову зменшив заставу судді Князєву
21 грудня, 2023, 18:48
Як показав тест, в організмі чоловіка було два проміле алкоголю
Українець у Польщі потрощив битою 11 автомобілів
3 сiчня, 16:31
Через роман із 40-річною берлінською сенаторкою Катаріною Гюнтер-Вюнш мера Берліна закликали піти у відставку
Скандал у Берліні: мер закрутив службовий роман
6 сiчня, 17:42
За словами співачки, вони мають багато спільних інтересів.
Українська співачка розсекретила ім'я свого чоловіка, молодшого за неї на 18 років
Вчора, 18:41

Політика

Державний телеканал Китаю показав фільм про високопосадовців-корупціонерів
Державний телеканал Китаю показав фільм про високопосадовців-корупціонерів
Президент Естонії Каріс: Україна має право бити по РФ зброєю, яку дають західні партнери
Президент Естонії Каріс: Україна має право бити по РФ зброєю, яку дають західні партнери
У Росії, ймовірно, закінчуються танки – Forbes
У Росії, ймовірно, закінчуються танки – Forbes
Президент Румунії Йоганніс готовий поборотися за крісло президента Європейської ради
Президент Румунії Йоганніс готовий поборотися за крісло президента Європейської ради
Глава МЗС Литви Ландсбергіс поскаржився, що його не запросили на зустріч із Зеленським
Глава МЗС Литви Ландсбергіс поскаржився, що його не запросили на зустріч із Зеленським
Країни НАТО Туреччина, Румунія та Болгарія створюють коаліцію
Країни НАТО Туреччина, Румунія та Болгарія створюють коаліцію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
У Києві знайдено мертвими ексзаступницю генпрокурора Колінько разом з донькою – ЗМІ
57K
Питання щодо мобілізації, про які не говорять
51K
Росія злякалася американських ракет «Томагавк»
16K
Постпред Південної Кореї пояснив, навіщо КНДР передає балістичні ракети Росії
8876
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8266
«Це ти чи не ти?»: Путін поскаржився, що його не впізнають однокласники

Новини

Окупанти активізували штурми на ще одному східному напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Удар по Харкову, Безугла покидає фракцію та партію «Слуга народу»: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Невеликий сніг, ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Сьогодні, 04:45
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
Усе речове забезпечення ЗСУ йтиме через Prozorro – гендиректор Оператора тилу Жумаділов
Вчора, 20:21
Німців вчать ще більше економити: на чому Берлін заощадить державний бюджет
Вчора, 11:38

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua