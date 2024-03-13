Порушення санкцій проти Росії. Перша країна Європи розпочала судову тяганину

Загалом у Швейцарії порушено вже 49 адміністративних проваджень за можливі порушення санкцій, пов’язаних з Росією

У Швейцарії на запит генеральної прокуратури порушено першу кримінальну справу у зв'язку з порушенням санкційного режиму проти Росії. Про це пише Financial Times. Газета не назвала компанію, але повідомила, що обмеження намагалися оминути за допомогою дочірніх компаній.

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Як уточнила речниця генерального прокурора Лінда фон Бург, до інстанції надійшов запит про ще одну справу щодо аналогічного порушення стосовно іншої компанії, але її відхилили. Причиною було зазначено, що воно не таке значуще, як перше. Однак зараз налічується 49 різних справ з приводу можливого уникнення обмежень. На думку партнера фірми Eversheds Sutherland у Женеві Патріка Еберхардта, таким чином влада європейської країни хоче показати, що не зазнає жодних порушень санкцій, і назвав це поворотним моментом.

Генеральний прокурор взявся за справу після того, як Державний секретаріат з економічних питань (Seco), урядовий департамент, який відповідає за виконання санкцій, звернувся до нього з проханням порушити кримінальне провадження.Seco також звернулася до прокурора з проханням порушити кримінальну справу проти іншої компанії з аналогічних причин, але генеральний прокурор відхилив це прохання, постановивши, що це не є «справою особливої ​​важливості».

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«Швейцарська влада сигналізує ринку про те, що невизнає обходу через дочірні компанії в таких місцях, як Дубай», – пояснив Еберхардт. «По-друге, передавши справу федеральному прокурору, Seco також сигналізує, що вимагає значного покарання, можливо, навіть тюремного ув’язнення».

Як пише видання, це першою ознакою того, що країна готова переслідувати групи за ведення бізнесу з Москвою. Ця подія знакова, адже означає, що застосування санкцій у Швейцарії проти росіян стали більш жорсткими. Країні, яка відома банківською таємницею та міжнародною торгівлею товарами, ніколи раніше не відкривала кримінальні розслідування щодо торгівлі з Росією, зазначає видання.

Seco повідомила Financial Times, що зараз розслідує «кілька випадків» підозрюваних порушень санкцій іноземними дочірніми компаніями швейцарських компаній, відмовившись назвати причетних сторін, оскільки розгляд триває. Загалом Seco порушила 49 адміністративних проваджень за можливі порушення санкцій, пов’язаних з Росією.

До слова, парламент Швейцарії 7 березня підтримав передачу заморожених російських активів Україні. У банках країни зберігається понад $8 млрд резервів і активів російського центрального банку. Зазначається, що верхня палата парламенту проголосувала 21 голосом «за», «проти» виступили 19 депутатів, ще троє – утрималися. Нижня палата ухвалила ініціативу ще минулого року.