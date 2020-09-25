Виліт «Колоса» та «Десни»: Україна опустилася у таблиці коефіцієнтів УЄФА



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Україна залишилася із трьома представниками у розіграші євркоубків Світлина - goal.com

Україна погіршила становище у боротьбі за десяте місце

За підсумками єврокубкового тижня Україна опустилася на 13-е місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Перемога «Динамо» над «Гентом» у Лізі чемпіонів (1 очко), поразки «Десни» та «Колосу» в Лізі Європи (по 0,5 очка за схемою калькуляції одноматчевих протистоянь) цього тижня додали Україні в таблиці коефіцієнтів УЄФА ще два пункти.

Проте виграш Рейнджерс» над «Віллем ІІ» (4:0) та «Селтіка» над «Ригою» (1:0) призвела до того, що Шотландія обігнала Україну на 0,025 балів – 28,125 проти 28,1.

Відставання від Австрії складає 2,025 бала, від Туреччини – 0,7. Саме із цими трьома суперниками (також Шотландією) Україна боротимемося за 10-у позицію, яка дозволяє заявити свого представника до групового раунду Ліги чемпіонів напряму (11-е місце дає таке право лише за певних обставин).

Зазначається, що 13-е місце, яке наразі посідає Україна, передбачає участь п’ятьох клубів: двох – у Лізі чемпіонів (одного – у третьому кваліфікаційному раунді, одного – у другому кваліфікаційному раунді), одного – в Лізі Європи (у третьому кваліфікаційному раунді) та двох – у Лізі конференцій (у другому кваліфікаційному раунді).

Джерело: УАФ