Тренер «Аталанти» обрав нову позицію для Маліновського



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Маліновський виконує удар по воротам Instagram Маліновського

Маліновський в новому сезоні отримав більшу кількість конкурентів по позиції

Головний тренер «Аталанти» Джан П'єро Гасперіні оцінив кадровий потенціал своєї команди та пояснив, як збирається використовувати на полі велику кількість атакуючих гравців команди.

Гасперіні готовий почати новий сезон зі своєю командою посиленою новими креативними футболістами. Коуч очікує на гарний процес адаптації новачків команди півзахисників Міранчука та Ламмерса. Також він змінить позицію для Маліновського, який посяде більш глибоку позицію в півзахисті.

«Багато чого буде залежати від здоров'я Йосип Ілічич, від того, як адаптуються Міранчук і Ламмерс. У цьому сезоні ми точно будемо грати по три матчі на тиждень до січня, але є п'ять замін. Сподіваюся на швидку акліматизацію нових футболістів. Маліновський і Пашаліч будуть більше грати в півзахисті, в минулому році вони весь час грали на атакуючих позиціях», - підкреслив наставник.

Сьогодні підопічні Гасперіні проведуть перший поєдинок в новому сезоні Серії А – проти «Торіно» в гостях.

Зауважимо, що в минулому сезоні півзахисник з України зіграв за «Аталанту» 34 матчі, в яких зумів відзначитися вісьмома голами.

Джерело: Calciomercato