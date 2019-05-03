Дві легенди англійського футболу несамовито раділи, коли Мессі забивав у ворота «Ліверпуля» (відео)

Ґарі Лінекер і Ріо Фердінанд не соромилися радіти голові у ворота англійської команди Скрін-шот

Ґарі Лінекер і Ріо Фердінанд не змогли приховати антипатії до земляків

Легендарні англійські футболісти Ґарі Лінекер і Ріо Фердінанд, які зараз працюють експертами на телеканалі ВВС, не змогли приховати захвату, коли аргентинець Ліонель Мессі з іспанської «Барселони» забив англійському «Ліверпулю» третій м'яч у півфіналі Ліги чемпіонів.

У багатьох українських користувачів інтернет-сигменту така поведінка знаменитих у недалекому минулому футболістів викликала шок. Мовляв, як же так - відверто вболівати проти «своїх»?

Втім, то лише совкові стандарти вболівання гласять, що на міжнародній арені усі клуби «свої». Навіть якщо вдома підтримуєш принципового суперника. У розвинених футбольних країнах клубні симпатії та антипатії не залежать від національної належності. В Іспанії фанат «Реалу» за жодних обставин не вболіватиме за «Барселону», в Німеччині прихильник дрезденського «Динамо» не підтримуватиме «Санкт-Паулі», а в італійській столиці Римі у прихильників «Лаціо» немає ворогів затятіших, ніж земляки з «Роми». І навпаки.

Англія не виняток. Тому не варто дивуватися, що Фердінанд, який виступав за «Вест Гем», «Лідс» і «Манчестер Юнайтед», а особливо Лінекер, який у 1986-1989 роках сам грав за «Барселону», а вдома представляв «Лестер», «Евертон» і «Тоттнем Готспур», так несамовито раділи поразці ненависного для себе «Ліверпуля».

То лише в нас прийтято, вболіваючи за «Динамо» чи «Шахтар», під час єврокубків лицемірити. Зрештою, який футбол, такі й уболівальники. Точніше, така й культура вболівання.

Іван Вербицький, «Главком»