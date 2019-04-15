Поранений минулої середи український доброволець, ультрас «Маріуполя», помер у лікарні



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Микола Волков, друг Смурфік Фото з соцмереж

Миколі Волкову було всього 19

Сьогодні, 15 квітня о восьмій ранку перестало битися серце українського добровольця, ультрас футбольного клубу «Маріуполь» Миколи Волкова.

Хлопцеві було всього 19. Поранення у голову він отримав під час зіткнення з ворогом минулої середи, 10 квітня, в околицях рідного міста. Ще по дорозі до лікарні імені Мечникова у Дніпрі лікарі двічі витягували Миколу з того світу. В комі він пролежав понад чотири доби. Різко зле Волкову стало близько опівночі, в ніч з неділі на понеділок. У Миколи трапилася зупинка серця. Лікарі ще серце «завели», але стан одначе погіршувався і на ранок хлопця не стало.

Розтяжка луганських ультрас на підтримку Миколи під час суботнього матчу «Шахтар» - «Зоря». Фото з соцмереж

Микола Волков, друг Смурфік, допомагав українським бійцям з самого початку російсько-української війни як волонтер. Оформивши в сезоні-2017/2018 з «Маріуполем» «золотий сезон» (підтримував команду в усіх матчах спортивного року), хлопець з настанням 18-річчя подався на фронт. У добровольці. Пройшовши медичні курси, він з липня 2018 року став парамедиком батальйону «Госпітальєри» та бійцем восьмого батальйону «Аратта» Української добровольчої Армії.