Мессі за 7 хвилин знищив «Ліверпуль» у півфіналі Ліги чемпіонів (відео)



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Ліонель Мессі Yahoo!Sports

«Барселона» розгромила вдома «Ліверпуль» у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

«Барселона» (Іспанія) - «Ліверпуль» (Англія) - 3:0

Голи: 1:0 - Луіс Суарес (26). 2:0 – Мессі (75). 3:0 – Мессі (82).

«Барселона»: тер Штеген – Альба, Лангле, Піке, Роберто (Аленья, 90+4) – Коутіньо (Семеду, 60), Бускетс, Ракітич, Відаль – Суарес (Дембеле, 90+3), Мессі. Тренер – Ернесто Вальверде.

«Ліверпуль»: Бекер – Гомес, Матіп, ван Дейк, Робертсон – Мілнер (Орігі, 84), Фабіньо, Кейта (Хендерсон, 24) – Вейналдум (Фірміньо, 78), Салах, Мане. Тренер – Юрген Клопп.

Суддя: Бьорн Куйперс (Нідерланди).

Попередження: Лангле (39), Суарес (81), Альба (86) - Фабіньо (81).

З початком зустрічі гості досить впевнено освоїлися на полі суперника, більше контролювали м’яч.

У середині першої 45-хвилинки «Ліверпуль» зробив вимушену заміну – поле з пошкодженням залишив Кейта.

А вже за дві хвилини господарі відкрили рахунок. Альба ефектно низом розрізав захист гостей, а Суарес відірвався від захисників та елегантним дотиком доправив м’яч у сітку воріт.

Гол Луіса Суареса

Гол додав упевненості «Барселони». Господарі взялися більше пресингувати.

З початком другої половини «Ліверпуль» додав обертів, бажаючи переломити перебіг матчу. Кілька разів гостям вдалося потривожити захист господарів, та рахунок на табло залишився без змін.

Уже під кінець другої 45-хвилинки після чергової хвилі атак «Ліверпуля» своє вагоме слово сказав лідер «Барселони» Ліонель Мессі.

Спочатку аргентинець на 75-й хвилині першим на добиванні переправив м’яч у ворота після удару в поперечину від Луіса Суареса.

А за сім хвилин той же Мессі ефектно і точно поцілив метрів з 25-ти зі штрафного.

Відтак розгромна перемога «Барселони» максимально ускладнила перспективи «Ліверпуля» перед матчем-відповіддю півфіналу Ліги чемпіонів 7 травня в Англії.