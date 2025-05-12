Зірковий гравець НБА може змінити команду
Очікується, що представники Адетокунбо та «Мілуокі» зустрінуться у міжсезоння, щоб обговорити майбутнє гравця
Зірковий важкий форвард Янніс Адетокунбо має сумнів щодо необхідності продовжувати виступ за клуб НБА «Мілуокі Бакс». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.
Згідно з інформацією джерел, Адетокунбо зараз вирішує, чи залишатися в Мілуокі, чи продовжити кар'єру в іншому клубі.
Очікується, що представники Яніса та «Мілуокі» зустрінуться у міжсезоння, щоб обговорити майбутнє гравця.
«Мілуокі» вже закінчив боротьбу у плей-оф НБА. «Бакс» поступилася «Індіане Пейсерс» у першому раунді серії – 1:4.
Нагадаємо, визначилися всі пари 1/4 фіналу Кубка Ларрі О'Брайєна.
В 1/4 фіналу плей-оф НБА зіграють:
- «Індіана Пейсерс» – «Клівленд Кавальєрс»
- «Денвер Наггетс» – «Оклахома-Сіті Тандер»
- «Нью-Йорк Нікс» – «Бостон Селтікс»
- «Міннесота Тімбервулріз» – «Голден Стейт Уорріорз»
Чинним переможцем НБА є «Бостон», який у минулорічному фіналі обіграв «Даллас Маверікс» у серії з п'яти матчів.
Нагадаємо, 1 травня у Лос-Анджелесі завершився п'ятий матч першого раунду плей-оф НБА між «Лос-Анджелес Лейкерс» українця Олексія Леня та «Міннесотою Тімбервулвз».
«Міннесота» здобули перемогу з результатом 103:96 і виграли серію із загальним рахунком 4-1 (117:95, 85:94, 116:104, 116:113, 103:96).
Найрезультативнішим гравцем матчу став словенський захисник «Лейкерс» Лука Дончич, який набрав 28 очок, зібрав сім підбирань і віддав дев'ять передач.
40-річний легкий форвард каліфорнійців Леброн Джеймс приніс своїй команді 22 очки, а також зробив шість результативних передачах та сім підбирань.
Олексій Лень у п'ятому матчі з «Міннесотою» на майданчику не з'являвся.
В активі французького центрового «Тімбервулвз» Руді Гобера дабл-дабл – 27 очок і 24 підбирання.
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