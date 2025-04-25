Майка Браянта, в якій він дебютував за «Лейкерс», була продана за $7 млн

П'ятиразовий чемпіон НБА Брайант загинув у віці 41 року в результаті аварії вертольоту в січні 2020 року

Ігрову майку легендарного баскетболіста Кобі Брайанта, в якій він дебютував за «Лос-Анджелес Лейкерс», було продано за 7 мільйонів доларів на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомляє Reuters.

У цій майці Браянт дебютував у складі «Лейкерс» у виставковому матчі під час підготовки до сезону-1996/97.

Це четверта за вартістю ігрова майка, продана на аукціоні. Дорожче з молотка йшли лише майка бейсболіста Бейба Рута світової серії 1932 року ($24 млн), майка баскетболіста Майкла Джордана з фіналу НБА 1998 року ($10,1 млн) і майка футболіста збірної Аргентини Дієго Марадо ($9,3 млн).

Цей продаж також став рекордним для колекційних предметів Брайанта, перевищивши суму в $5,85 млн, сплачену за його підписану ігрову майку сезону 2007/08.

П'ятиразовий чемпіон НБА Браянт загинув у віці 41 року в результаті аварії вертольоту в січні 2020 року. Разом із ним також загинули його дочка Джіанна та ще семеро людей.

До слова, завершилися матчі плей-ін і визначилися останні учасники основної сітки плей-оф НБА.

У Східній конференції восьму путівку завоював «Маямі Хіт», на Заході остання квота у плей-оф дісталася «Мемфіс Гріззліз».

Таким чином, стали відомі усі пари першого раунду плей-оф НБА.

Зокрема, клуб українського центрового Олексія Леня «Лос-Анджелес Лейкерс» у першому раунді плей-оф Західної конференції зіграє з «Міннесотою Тімбервулвз».

Східна конференція

(1) «Клівленд Кавальєрс» – (8) «Майамі Хіт»

(4) «Індіана Пейсерс» – (5) «Мілуокі Бакс»

(3) «Нью-Йорк Нікс» – (6) «Детройт Пістонс»

(2) «Бостон Селтікс» – (7) «Орландо Меджік»

Західна конференція

(1) «Оклахома-Сіті Тандер» – (8) «Мемфіс Гріззліз»

(4) «Денвер Наггетс» – (5) «Лос-Анджелес Кліпперс»

(3) «Лос-Анджелес Лейкерс» – (6) «Міннесота Тімбервулвз»

(2) «Хьюстон Рокетс» – (7) «Голден Стейт Уорріорз»

Чинним чемпіоном НБА є «Бостон Селтікс». Перші матчі плей-оф пройшли у ніч із 19 на 20 квітня.