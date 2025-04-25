Майка Браянта, в якій він дебютував за «Лейкерс», була продана за $7 млн
П'ятиразовий чемпіон НБА Брайант загинув у віці 41 року в результаті аварії вертольоту в січні 2020 року
Ігрову майку легендарного баскетболіста Кобі Брайанта, в якій він дебютував за «Лос-Анджелес Лейкерс», було продано за 7 мільйонів доларів на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомляє Reuters.
У цій майці Браянт дебютував у складі «Лейкерс» у виставковому матчі під час підготовки до сезону-1996/97.
Це четверта за вартістю ігрова майка, продана на аукціоні. Дорожче з молотка йшли лише майка бейсболіста Бейба Рута світової серії 1932 року ($24 млн), майка баскетболіста Майкла Джордана з фіналу НБА 1998 року ($10,1 млн) і майка футболіста збірної Аргентини Дієго Марадо ($9,3 млн).
Цей продаж також став рекордним для колекційних предметів Брайанта, перевищивши суму в $5,85 млн, сплачену за його підписану ігрову майку сезону 2007/08.
П'ятиразовий чемпіон НБА Браянт загинув у віці 41 року в результаті аварії вертольоту в січні 2020 року. Разом із ним також загинули його дочка Джіанна та ще семеро людей.
До слова, завершилися матчі плей-ін і визначилися останні учасники основної сітки плей-оф НБА.
У Східній конференції восьму путівку завоював «Маямі Хіт», на Заході остання квота у плей-оф дісталася «Мемфіс Гріззліз».
Таким чином, стали відомі усі пари першого раунду плей-оф НБА.
Зокрема, клуб українського центрового Олексія Леня «Лос-Анджелес Лейкерс» у першому раунді плей-оф Західної конференції зіграє з «Міннесотою Тімбервулвз».
Східна конференція
- (1) «Клівленд Кавальєрс» – (8) «Майамі Хіт»
- (4) «Індіана Пейсерс» – (5) «Мілуокі Бакс»
- (3) «Нью-Йорк Нікс» – (6) «Детройт Пістонс»
- (2) «Бостон Селтікс» – (7) «Орландо Меджік»
Західна конференція
- (1) «Оклахома-Сіті Тандер» – (8) «Мемфіс Гріззліз»
- (4) «Денвер Наггетс» – (5) «Лос-Анджелес Кліпперс»
- (3) «Лос-Анджелес Лейкерс» – (6) «Міннесота Тімбервулвз»
- (2) «Хьюстон Рокетс» – (7) «Голден Стейт Уорріорз»
Чинним чемпіоном НБА є «Бостон Селтікс». Перші матчі плей-оф пройшли у ніч із 19 на 20 квітня.
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