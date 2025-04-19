Легендарний тренер НБА потрапив до лікарні після втрати свідомості

У листопаді 2024 року Попович переніс мікроінсульт перед матчем проти «Міннесоти Тімбервулвз»

Головний тренер «Сан-Антоніо Сперс» Грегг Попович знову опинився в лікарні після інциденту, пов'язаного із втратою свідомості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TMZ.

76-річний фахівець відчув себе погано у вівторок увечері під час вечері в одному із ресторанів Сан-Антоніо.

Він знепритомнів і був терміново доставлений до лікарні на ношах. На момент госпіталізації Попович вже прийшов до тями і перебував у свідомості. Інцидент став приводом для занепокоєння, особливо з огляду на те, що в листопаді 2024 року Попович вже переніс мікроінсульт перед матчем проти «Міннесоти Тімбервулвз».

Незважаючи на той епізод, у грудні він висловив бажання повернутися до тренерської роботи, проте до кінця сезону «Сперс» продовжував очолювати його асистент Мітчелл Джонсон. Команда цього сезону не зуміла пробитися до плей-офф.

На даний момент повідомляється, що Поповича вже виписано з медичного закладу і він повернувся додому.

Попович з 1996 року очолює «Сан-Антоніо Сперс». Він є рекордсменом за кількістю виграних матчів у НБА серед тренерів. Під керівництвом Поповича «Сперс» виграли всі 5 своїх чемпіонських титулів в історії (1999, 2003, 2005, 2007 та 2014 роки).

Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 квітня завершилися матчі плей-ін і визначилися останні учасники основної сітки плей-оф НБА.

У Східній конференції восьму путівку завоював «Маямі Хіт», на Заході остання квота у плей-оф дісталася «Мемфіс Гріззліз».

Таким чином, стали відомі усі пари першого раунду плей-оф НБА.

Зокрема, клуб українського центрового Олексія Леня «Лос-Анджелес Лейкерс» у першому раунді плей-оф Західної конференції зіграє з «Міннесотою Тімбервулвз».

Східна конференція

(1) «Клівленд Кавальєрс» – (8) «Майамі Хіт»

(4) «Індіана Пейсерс» – (5) «Мілуокі Бакс»

(3) «Нью-Йорк Нікс» – (6) «Детройт Пістонс»

(2) «Бостон Селтікс» – (7) «Орландо Меджік»

Західна конференція

(1) «Оклахома-Сіті Тандер» – (8) «Мемфіс Гріззліз»

(4) «Денвер Наггетс» – (5) «Лос-Анджелес Кліпперс»

(3) «Лос-Анджелес Лейкерс» – (6) «Міннесота Тімбервулвз»

(2) «Хьюстон Рокетс» – (7) «Голден Стейт Уорріорз»

Чинним чемпіоном НБА є «Бостон Селтікс». Перші матчі плей-оф пройдуть у ніч із 19 на 20 квітня.