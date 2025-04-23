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НБА визначала володаря нагороди «Найкращий шостий гравець» сезону

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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НБА визначала володаря нагороди «Найкращий шостий гравець» сезону
У нинішньому сезоні НБА Прітчард у рамках регулярного чемпіонату взяв участь у 80 матчах, у яких у середньому набирав 14,3 очка
фото: Reuters

Приз «Найкращий шостий гравець» вручається баскетболістам, які роблять істотний внесок в успіх команди після виходу з лави запасних

27-річний гравець «Бостон Селтікс» Пейтон Прітчард отримав нагороду «Найкращий шостий гравець» сезону-2024/2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Приз «Найкращий шостий гравець» вручається баскетболістам, які роблять істотний внесок в успіх команди після виходу з лави запасних.

Пейтон став четвертим гравцем в історії «Селтікс», який був удостоєний цієї нагороди. Раніше приз отримували Кевін Макхейл, Білл Волтон та Малкольм Брогдон.

У нинішньому сезоні НБА Прітчард у рамках регулярного чемпіонату взяв участь у 80 матчах, у яких у середньому набирав 14,3 очка, здійснив 3,8 підбирання та віддавав 3,5 передачі.

Нагадаємо, завершилися матчі плей-ін і визначилися останні учасники основної сітки плей-оф НБА

У Східній конференції восьму путівку завоював «Маямі Хіт», на Заході остання квота у плей-оф дісталася «Мемфіс Гріззліз».

Таким чином, стали відомі усі пари першого раунду плей-оф НБА.

Зокрема, клуб українського центрового Олексія Леня «Лос-Анджелес Лейкерс» у першому раунді плей-оф Західної конференції зіграє з «Міннесотою Тімбервулвз».

Східна конференція

  • (1) «Клівленд Кавальєрс» – (8) «Майамі Хіт»
  • (4) «Індіана Пейсерс» – (5) «Мілуокі Бакс»
  • (3) «Нью-Йорк Нікс» – (6) «Детройт Пістонс»
  • (2) «Бостон Селтікс» – (7) «Орландо Меджік»

Західна конференція

  • (1) «Оклахома-Сіті Тандер» – (8) «Мемфіс Гріззліз»
  • (4) «Денвер Наггетс» – (5) «Лос-Анджелес Кліпперс»
  • (3) «Лос-Анджелес Лейкерс» – (6) «Міннесота Тімбервулвз»
  • (2) «Хьюстон Рокетс» – (7) «Голден Стейт Уорріорз»

Чинним чемпіоном НБА є «Бостон Селтікс». 

Теги: НБА баскетбол

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