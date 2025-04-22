Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Журналісти назвали найбільш високооплачуваних спортсменів в історії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Журналісти назвали найбільш високооплачуваних спортсменів в історії
Майкл Джордан, згідно з інформацією Sportico, заробив близько $4,15 млрд
фото: Reuters

Очолив рейтинг легендарний баскетболіст Майкл Джордан

Північноамериканське видання Sportico опублікувало список найбільш високооплачуваних спортсменів в історії. Про це повідомляє «Главком».

Варто зазначити, що дані наведені з урахуванням інфляції.

Очолив рейтинг легендарний баскетболіст Майкл Джордан.

Топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів в історії

  1. Майкл Джордан (баскетбол) – $4,15 млрд.
  2. Тайгер Вудс (гольф) – $2,79 млрд.
  3. Кріштіану Роналду (футбол) – $2,23 млрд.
  4. Леброн Джеймс (баскетбол) – $1,88 млрд.
  5. Ліонель Мессі (футбол) – $1,85 млрд.
  6. Арнольд Палмер (гольф) – $1,82 млрд.
  7. Джек Ніклаус (гольф) – $1,75 млрд.
  8. Девід Бекхем (футбол) – $1,61 млрд.
  9. Роджер Федерер (теніс) – $1,59 млрд.
  10. Флойд Мейвезер (бокс) – $1,52 млрд.

Нагадаємо, Sportico оприлюднило рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів за підсумками 2024 року.

Сьому позицію у цьому переліку посів чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик. Він, згідно з оцінками експертів, за минулий рік заробив $122 млн.

Найбільше у 2024 році отримав 40-річний футболіст Кріштіану Роналду – $260 млн. Загалом, до топ-10 увійшли п'ять футболістів, по двоє представників боксу та баскетболу і один гольфіст.

Рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу у 2024 році

  1. Кріштіану Роналду (футбол) – 260 млн доларів;
  2. Стефен Каррі (баскетбол) – 153,8 млн;
  3. Тайсон Ф'юрі (бокс) – 147 млн;
  4. Ліонель Мессі (футбол) – 135 млн;
  5. ЛеБрон Джеймс (баскетбол) – 133,2 млн;
  6. Неймар (футбол) – 133 млн;
  7. Олександр Усик (бокс) – 122 млн;
  8. Карім Бензема (футбол) – 116 млн;
  9. Кіліан Мбаппе (футбол) – 110 млн;
  10. Джон Рам (гольф) – 105,8 млн.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик, чемпіон світу у надважкій вазі за трьома престижними версіями, проведе ще два бої перед завершенням кар'єри. Про це він розповів Sky Sports.

Зазначається, що 38-річний Усік готовий провести наступний поєдинок із переможцем бою Даніель Дюбуа – Джозеф Паркер за титул за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF), який відбудеться 22 лютого.

«Я битимуся з тим, хто переможе, Паркером іди Дюбуа, без проблем. Думаю, мені залишилося два роки в боксі, може, півтора. Зараз я почуваюся чудово. Мені потрібно підготуватися до двох боїв, не більше», – сказав Усик.

В останньому поєдинку 22 грудня Усик вдруге поспіль переміг британця Тайсона Ф'юрі, зберігши титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Всесвітньої боксерської організації (WBO). Усик, олімпійський чемпіон Лондона, виграв усі 23 поєдинки на професійному рингу.

Нагадаємо, американець Ніко Алі Волш, онук Мохаммеда Алі, заявив, що вважає Олександра Усика сучасною версією свого дідуся.

«У мого дідуся й Усика день народження в один день (17 січня - прим.). Вони мають однаковий зріст, вага у них теж приблизно однакова, майже ідентична. Тому, коли я думаю про Усика, то бачу в ньому сучасну версію свого дідуся – не в плані навичок, а в плані габаритів і всього іншого. І я вважаю, що він ідеальний за розмірами для хевівейту», – каже онук Мохаммеда Алі.

Теги: Майкл Джордан теніс Мохаммеда Алі рейтинг баскетбол Ліонель Мессі Карім Бензема Кіліан Мбаппе Леброн Джеймс Роджер Федерер Джозеф Паркер Джозеф Паркер Джозеф Паркер гольф Кріштіану Роналду Флойд Мейвезер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Йокіч другий асистент ліги (10,2 передачі за гру) та третій за кількістю підбирань (12,7)
НБА визначила претендентів на звання найціннішого гравця сезону
Вчора, 11:48
20 квітня Світоліна виграла турнір WTA 250 в Руані (Франція)
Світоліна піднялася на одну позицію в рейтингу WTA
Вчора, 09:58
За свою кар'єру 28-річна тенісистка виграла два титули WTA-250
Призерка Олімпіади-2024 призупинила кар'єру через ментальні проблеми
18 квiтня, 16:48
В 1/4 фіналу Еліна зіграє проти 73-ї ракетки світу Джесіки Боусас Манейро
Світоліна перемогла Калініну в українському дербі
18 квiтня, 14:03
Дарт посідає 110 сходинку у одиночному рейтингу WTA
Тенісистка Дарт вибачилася за слова про неприємний запах її суперниці
16 квiтня, 14:45
У рейтингу WTA Джонс посідає 129 місце
Британська тенісистка знепритомніла під час матчу WTA: деталі інциденту
2 квiтня, 16:03
Тимофеєнко зробив 3000 підбирань в історії Суперліги
Баскетболіст Тимофеєнко встановив унікальне досягнення
2 квiтня, 15:37
Касаткіна посідає 12-е місце у рейтингу WTA
«Не було вибору». Тенісистка Касаткіна пояснила, чому відмовилася від громадянства Росії
1 квiтня, 13:02
Під час пандемії Джокович відмовився від вакцинації
Джокович був готовий завершити кар'єру через відмову вакцинуватися від Covid-19
27 березня, 15:50

Новини

Журналісти назвали найбільш високооплачуваних спортсменів в історії
Журналісти назвали найбільш високооплачуваних спортсменів в історії
Комітет арбітрів УАФ прокоментував незарахований гол «Шахтаря» в матчі з «Колосом»
Комітет арбітрів УАФ прокоментував незарахований гол «Шахтаря» в матчі з «Колосом»
Смерть Папи Римського: заплановані на 26 квітня матчі чемпіонату Італії будуть перенесені
Смерть Папи Римського: заплановані на 26 квітня матчі чемпіонату Італії будуть перенесені
Кубок України: Усик дав прогноз на гру «Полісся» – «Шахтар»
Кубок України: Усик дав прогноз на гру «Полісся» – «Шахтар»
Забарний увійшов до символічної збірної 33 туру Чемпіонату Англії
Забарний увійшов до символічної збірної 33 туру Чемпіонату Англії
Прокляття «Авелліно». Як смерть Папи Римського пов'язана з італійським футбольним клубом
Прокляття «Авелліно». Як смерть Папи Римського пов'язана з італійським футбольним клубом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 квітня: ситуація на фронті
75K
«Біс попутав». 66-річна солістка «Лісапетного батальйону» пожалкувала про ботокс
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 квітня 2025
34K
Німецький дипломат спрогнозував, як зміниться допомога Україні при новому канцлері
28K
Ватикан оприлюднив заповіт Папи Франциска
22K
Міноборони анонсувало нові функції Резерв+

Новини

Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
Вчора, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua