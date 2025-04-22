Журналісти назвали найбільш високооплачуваних спортсменів в історії

Очолив рейтинг легендарний баскетболіст Майкл Джордан

Північноамериканське видання Sportico опублікувало список найбільш високооплачуваних спортсменів в історії. Про це повідомляє «Главком».

Варто зазначити, що дані наведені з урахуванням інфляції.

Очолив рейтинг легендарний баскетболіст Майкл Джордан.

Топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів в історії

Майкл Джордан (баскетбол) – $4,15 млрд. Тайгер Вудс (гольф) – $2,79 млрд. Кріштіану Роналду (футбол) – $2,23 млрд. Леброн Джеймс (баскетбол) – $1,88 млрд. Ліонель Мессі (футбол) – $1,85 млрд. Арнольд Палмер (гольф) – $1,82 млрд. Джек Ніклаус (гольф) – $1,75 млрд. Девід Бекхем (футбол) – $1,61 млрд. Роджер Федерер (теніс) – $1,59 млрд. Флойд Мейвезер (бокс) – $1,52 млрд.

Нагадаємо, Sportico оприлюднило рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів за підсумками 2024 року.

Сьому позицію у цьому переліку посів чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик. Він, згідно з оцінками експертів, за минулий рік заробив $122 млн.

Найбільше у 2024 році отримав 40-річний футболіст Кріштіану Роналду – $260 млн. Загалом, до топ-10 увійшли п'ять футболістів, по двоє представників боксу та баскетболу і один гольфіст.

Рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу у 2024 році

Кріштіану Роналду (футбол) – 260 млн доларів; Стефен Каррі (баскетбол) – 153,8 млн; Тайсон Ф'юрі (бокс) – 147 млн; Ліонель Мессі (футбол) – 135 млн; ЛеБрон Джеймс (баскетбол) – 133,2 млн; Неймар (футбол) – 133 млн; Олександр Усик (бокс) – 122 млн; Карім Бензема (футбол) – 116 млн; Кіліан Мбаппе (футбол) – 110 млн; Джон Рам (гольф) – 105,8 млн.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик, чемпіон світу у надважкій вазі за трьома престижними версіями, проведе ще два бої перед завершенням кар'єри. Про це він розповів Sky Sports.

Зазначається, що 38-річний Усік готовий провести наступний поєдинок із переможцем бою Даніель Дюбуа – Джозеф Паркер за титул за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF), який відбудеться 22 лютого.

«Я битимуся з тим, хто переможе, Паркером іди Дюбуа, без проблем. Думаю, мені залишилося два роки в боксі, може, півтора. Зараз я почуваюся чудово. Мені потрібно підготуватися до двох боїв, не більше», – сказав Усик.

В останньому поєдинку 22 грудня Усик вдруге поспіль переміг британця Тайсона Ф'юрі, зберігши титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Всесвітньої боксерської організації (WBO). Усик, олімпійський чемпіон Лондона, виграв усі 23 поєдинки на професійному рингу.

Нагадаємо, американець Ніко Алі Волш, онук Мохаммеда Алі, заявив, що вважає Олександра Усика сучасною версією свого дідуся.

«У мого дідуся й Усика день народження в один день (17 січня - прим.). Вони мають однаковий зріст, вага у них теж приблизно однакова, майже ідентична. Тому, коли я думаю про Усика, то бачу в ньому сучасну версію свого дідуся – не в плані навичок, а в плані габаритів і всього іншого. І я вважаю, що він ідеальний за розмірами для хевівейту», – каже онук Мохаммеда Алі.