Дончич сплатив повну вартість відновлення оскверненого муралу з зображенням Браянта
Дончич: Завжди важливо віддавати щось суспільству
Захисник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич сплатив повну вартість відновлення оскверненого муралу, де зображено п'ятикратний чемпіон НБА Кобі Браянт та його доньку Джіанну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.
Раніше в Лос-Анджелесі вандали осквернили мурал Mambas Forever, на якому зображено Браянта та його доньку.
«Завжди важливо віддавати щось суспільству. Вони так багато мені дали, що просто хочу віддати їм щось натомість», – сказав Дончич.
П'ятиразовий чемпіон НБА Браянт загинув у віці 41 року в результаті аварії вертольоту в січні 2020 року. Разом із ним також загинули його дочка Джіанна та ще семеро людей.
До слова, завершилися матчі плей-ін і визначилися останні учасники основної сітки плей-оф НБА.
У Східній конференції восьму путівку завоював «Маямі Хіт», на Заході остання квота у плей-оф дісталася «Мемфіс Гріззліз».
Таким чином, стали відомі усі пари першого раунду плей-оф НБА.
Зокрема, клуб українського центрового Олексія Леня «Лос-Анджелес Лейкерс» у першому раунді плей-оф Західної конференції зіграє з «Міннесотою Тімбервулвз».
Східна конференція
- (1) «Клівленд Кавальєрс» – (8) «Майамі Хіт»
- (4) «Індіана Пейсерс» – (5) «Мілуокі Бакс»
- (3) «Нью-Йорк Нікс» – (6) «Детройт Пістонс»
- (2) «Бостон Селтікс» – (7) «Орландо Меджік»
Західна конференція
- (1) «Оклахома-Сіті Тандер» – (8) «Мемфіс Гріззліз»
- (4) «Денвер Наггетс» – (5) «Лос-Анджелес Кліпперс»
- (3) «Лос-Анджелес Лейкерс» – (6) «Міннесота Тімбервулвз»
- (2) «Хьюстон Рокетс» – (7) «Голден Стейт Уорріорз»
Чинним чемпіоном НБА є «Бостон Селтікс».
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