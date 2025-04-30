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Дончич сплатив повну вартість відновлення оскверненого муралу з зображенням Браянта

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Дончич сплатив повну вартість відновлення оскверненого муралу з зображенням Браянта
У Лос-Анджелесі вандали осквернили мурал «Mambas Forever», на якому зображено Браянта та його доньку

Дончич: Завжди важливо віддавати щось суспільству

Захисник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич сплатив повну вартість відновлення оскверненого муралу, де зображено п'ятикратний чемпіон НБА Кобі Браянт та його доньку Джіанну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Раніше в Лос-Анджелесі вандали осквернили мурал Mambas Forever, на якому зображено Браянта та його доньку.

«Завжди важливо віддавати щось суспільству. Вони так багато мені дали, що просто хочу віддати їм щось натомість», – сказав Дончич.

П'ятиразовий чемпіон НБА Браянт загинув у віці 41 року в результаті аварії вертольоту в січні 2020 року. Разом із ним також загинули його дочка Джіанна та ще семеро людей.

До слова, завершилися матчі плей-ін і визначилися останні учасники основної сітки плей-оф НБА

У Східній конференції восьму путівку завоював «Маямі Хіт», на Заході остання квота у плей-оф дісталася «Мемфіс Гріззліз».

Таким чином, стали відомі усі пари першого раунду плей-оф НБА.

Зокрема, клуб українського центрового Олексія Леня «Лос-Анджелес Лейкерс» у першому раунді плей-оф Західної конференції зіграє з «Міннесотою Тімбервулвз».

Східна конференція

  • (1) «Клівленд Кавальєрс» – (8) «Майамі Хіт»
  • (4) «Індіана Пейсерс» – (5) «Мілуокі Бакс»
  • (3) «Нью-Йорк Нікс» – (6) «Детройт Пістонс»
  • (2) «Бостон Селтікс» – (7) «Орландо Меджік»

Західна конференція

  • (1) «Оклахома-Сіті Тандер» – (8) «Мемфіс Гріззліз»
  • (4) «Денвер Наггетс» – (5) «Лос-Анджелес Кліпперс»
  • (3) «Лос-Анджелес Лейкерс» – (6) «Міннесота Тімбервулвз»
  • (2) «Хьюстон Рокетс» – (7) «Голден Стейт Уорріорз»

Чинним чемпіоном НБА є «Бостон Селтікс».

Теги: Лука Дончіч Кобі Браянт баскетбол НБА

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