Джима розпочне для України спринтерську гонку на етапі в Естерсунді

Перший жіночий спринт сезону-2017/18 відбудеться у перший день зими

У п'ятницю, 1 грудня, у перший день день зими, у межах першого етапу Кубку світу з біатлону сезону-2017/18 пройде перша спринтерська гонка сезону у шведському Естерсунді. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України. Жіночий спринт почнеться о 18:45 за київським часом. До вашої уваги стартові номери українських біатлоністок: 11.