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    Джима розпочне для України спринтерську гонку на етапі в Естерсунді

    Перший жіночий спринт сезону-2017/18 відбудеться у перший день зими
    У п'ятницю, 1 грудня, у перший день день зими, у межах першого етапу Кубку світу з біатлону сезону-2017/18 пройде перша спринтерська гонка сезону у шведському Естерсунді. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України. Жіночий спринт почнеться о 18:45 за київським часом. До вашої уваги стартові номери українських біатлоністок: 11.
    • Вчора, 22:20
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    Перший жіночий спринт сезону-2017/18 відбудеться у перший день зими

    У п'ятницю, 1 грудня, у перший день день зими, у межах першого етапу Кубку світу з біатлону сезону-2017/18 пройде перша спринтерська гонка сезону у шведському Естерсунді.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України.

    Жіночий спринт почнеться о 18:45 за київським часом.

    До вашої уваги стартові номери українських біатлоністок:

    11. Юлія Джима
    21. Анастасія Меркушина
    28. Валя Семеренко
    36. Олена Підгрушна
    74. Віта Семеренко
    102. Ірина Варвинець

    Нагадаємо, Джима стала бронзовою призеркою індивідуальної гонки на етапі в Естерсунді.

    Чоловічу індивідуальну гонку виграв Йоганнес Бьо, кинувши таким чином виклик Мартену Фуркаду на сезон.

    біатлон Кубок світу спринт лижний спорт
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