Джима розпочне для України спринтерську гонку на етапі в Естерсунді
- Вчора, 22:20
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Перший жіночий спринт сезону-2017/18 відбудеться у перший день зими
У п'ятницю, 1 грудня, у перший день день зими, у межах першого етапу Кубку світу з біатлону сезону-2017/18 пройде перша спринтерська гонка сезону у шведському Естерсунді.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України.
Жіночий спринт почнеться о 18:45 за київським часом.
До вашої уваги стартові номери українських біатлоністок:
11. Юлія Джима
21. Анастасія Меркушина
28. Валя Семеренко
36. Олена Підгрушна
74. Віта Семеренко
102. Ірина Варвинець
Нагадаємо, Джима стала бронзовою призеркою індивідуальної гонки на етапі в Естерсунді.
Чоловічу індивідуальну гонку виграв Йоганнес Бьо, кинувши таким чином виклик Мартену Фуркаду на сезон.