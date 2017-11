Кубок світу. Джима - бронзова призерка індивідуальної гонки на етапі в Естерсунді (відео)

Четверту сходинку виборола Валя Семеренко

У середу, 29 листопада, в шведському Естерсунді в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону відбулася жіноча індивідуальна гонка.

За збірну України у гонці бігли Ірина Варвинець, Олена Підгрушна, Валя та Віта Семеренки та Юлія Джима.

Наші біатлоністки доволі вдало провели першу індивідуалку сезону, здобувши свою першу медаль у поточному сезоні.

Бронзову нагороду виборола Юлія Джима, яка до останнього претендувала на «срібло». Наша спортсменка на нуль закрила всі вогневі рубежі, однак трохи програла у швидкості Надії Скардіно з Білорусі та Сюнньове Сюлемдаль з Норвегії.

Білоруска обійшла Джиму на 12 секунд, вигравши у підсумку свою першу гонку в кар'єрі, а норвежка на 9 секунд, потіснивши українку на третє місце.

Майже до останнього претендувала на медаль і Валя Семеренко. Вона також закрила на нуль всі чотири вогневі рубежи, однак програла Джимі 18-ть секунд - четверте місце.

Інші українки, на жаль, такими високими результатами похвалитися не змогли.

Ірина Варвинець також відстрілялася на нуль, але показала доволі низьку швидкість, що дозволило їй зайняти місце у топ-30. Зачепилися і за очкову зону Анастасія Меркушина і Віта Семеренко, які фінішували 37-ю та 40-ю відповідно.

Пролетіла повз очкову зону лише капітан збірної України Олена Підгрушна, яка з трьома промахами фінішувала лише 58-ю.

Кубок світу з біатлону

Жіноча індивідуальна гонка, 13,5 км

1. Надія Скардіно (Білорусь) (0+0+0+0) 42:57.4;

2. Сюнньове Сюлемдаль (Норвегія) (0+0+0+0) +2.9;

3. Юлія Джима (Україна) (0+0+0+0) +12.0;

4. Валя Семеренко (Україна) (0+0+0+0) +30.1;

...

28. Ірина Варвинець (Україна) (0+0+0+0) +2:50.4;

37. Анастасія Меркушина (Україна) (0+1+0+1) +3:24.2;

40. Віта Семеренко (Україна) (1+1+1+0) +3:36.8;

58. Олена Підгрушна (Україна) (0+1+1+1) +4:26.5.

DZHIMA-SOLEMDAL-SKARDINO are your Top 3 of the day.

⁰Rewatch the entire #OST17 IBU Women 15km here: https://t.co/Z1cUg23KzH pic.twitter.com/N8LYl46LzH