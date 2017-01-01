Кубок світу. Джима - бронзова призерка індивідуальної гонки на етапі в Естерсунді (відео)
- Вчора, 19:40
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Розсилка
Четверту сходинку виборола Валя Семеренко
У середу, 29 листопада, в шведському Естерсунді в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону відбулася жіноча індивідуальна гонка.
За збірну України у гонці бігли Ірина Варвинець, Олена Підгрушна, Валя та Віта Семеренки та Юлія Джима.
Наші біатлоністки доволі вдало провели першу індивідуалку сезону, здобувши свою першу медаль у поточному сезоні.
Бронзову нагороду виборола Юлія Джима, яка до останнього претендувала на «срібло». Наша спортсменка на нуль закрила всі вогневі рубежі, однак трохи програла у швидкості Надії Скардіно з Білорусі та Сюнньове Сюлемдаль з Норвегії.
Білоруска обійшла Джиму на 12 секунд, вигравши у підсумку свою першу гонку в кар'єрі, а норвежка на 9 секунд, потіснивши українку на третє місце.
Майже до останнього претендувала на медаль і Валя Семеренко. Вона також закрила на нуль всі чотири вогневі рубежи, однак програла Джимі 18-ть секунд - четверте місце.
Інші українки, на жаль, такими високими результатами похвалитися не змогли.
Ірина Варвинець також відстрілялася на нуль, але показала доволі низьку швидкість, що дозволило їй зайняти місце у топ-30. Зачепилися і за очкову зону Анастасія Меркушина і Віта Семеренко, які фінішували 37-ю та 40-ю відповідно.
Пролетіла повз очкову зону лише капітан збірної України Олена Підгрушна, яка з трьома промахами фінішувала лише 58-ю.
Кубок світу з біатлону
Етап в Естерсунді
Жіноча індивідуальна гонка, 13,5 км
1. Надія Скардіно (Білорусь) (0+0+0+0) 42:57.4;
2. Сюнньове Сюлемдаль (Норвегія) (0+0+0+0) +2.9;
3. Юлія Джима (Україна) (0+0+0+0) +12.0;
4. Валя Семеренко (Україна) (0+0+0+0) +30.1;
...
28. Ірина Варвинець (Україна) (0+0+0+0) +2:50.4;
37. Анастасія Меркушина (Україна) (0+1+0+1) +3:24.2;
40. Віта Семеренко (Україна) (1+1+1+0) +3:36.8;
58. Олена Підгрушна (Україна) (0+1+1+1) +4:26.5.
DZHIMA-SOLEMDAL-SKARDINO are your Top 3 of the day.— IBU World Cup (@IBU_WC) 29 ноября 2017 г.
⁰Rewatch the entire #OST17 IBU Women 15km here: https://t.co/Z1cUg23KzH pic.twitter.com/N8LYl46LzH