Іванішевич: Нас три роки тримали, як овець, нами маніпулювали

Чемпіон Вімблдону-2001 хорват Горан Іванішевич заявив, що 24-разовий переможець Мейджорів сербський тенісист Новак Джокович був готовий завершити кар'єру через відмову вакцинуватися від коронавірусу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tennis365.com.

Колишній тренер Джоковича Іванішевич розповів про відмову серба від вакцинації у 2022 році. Тоді Новак через це пропустив декілька турнірів.

«Світ засуджував його, нещадно критикував, навіть принижував його за те, що він стояв на своєму. Але він ніколи не вагався, твердо дотримувався своїх переконань. Зараз, коли ми говоримо про ці вакцини, ми знаємо, деякі з них викликали проблеми. Нас три роки тримали, як овець. Нами маніпулювали. Під час пандемії Новак відмовився від вакцинації. Він публічно кілька разів заявляв, що це рішення, яке він приймає заради свого тіла, що він знає своє тіло найкраще і не хоче цього робити. І він був готовий завершити свою кар'єру через це», – заявив Іванішевич.

Нагадаємо, комітет Палати представників США під керівництвом республіканців завершив дворічне розслідування щодо походження коронавірусу. Вони дійшли висновку, що вірус, ймовірно, має лабораторне походження та поширився через витік з лабораторії в місті Ухань. Про це йдеться у доповіді Спеціального підкомітету з коронавірусної пандемії Конгресу США.

Зазначається, що вірус має унікальні біологічні характеристики, які не зустрічаються в природі. Також усі випадки Covid-19, за даними експертів, виникли внаслідок одного введення в організм людини, що суперечить попереднім пандеміям із природним походженням.

У звіті повідомляється, що Ухань є місцем розташування провідної китайської лабораторії з досліджень Sars, яка займалася підвищенням функціональності вірусів за недостатнього рівня біобезпеки.

Також зауважується, що восени 2019 року дослідники Уханьського інституту вірусології захворіли на вірус, схожий на Covid-19, за кілька місяців до офіційного виявлення вірусу. У доповіді йдеться, якби існували докази природного походження, вони вже були б знайдені, проте наразі цього не сталося.

У звіті також критикуються заходи, які були спрямовані на пом'якшення наслідків Covid-19 – соціальне дистанціювання та масковий режим. Стверджується, що «тривалі локдауни завдали незмірної шкоди не лише американській економіці, а й психічному та фізичному здоров'ю американців, особливо негативно вплинувши на молодих громадян».