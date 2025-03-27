Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Джокович був готовий завершити кар'єру через відмову вакцинуватися від Covid-19

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Джокович був готовий завершити кар'єру через відмову вакцинуватися від Covid-19
Під час пандемії Джокович відмовився від вакцинації
фото: Reuters

Іванішевич: Нас три роки тримали, як овець, нами маніпулювали

Чемпіон Вімблдону-2001 хорват Горан Іванішевич заявив, що 24-разовий переможець Мейджорів сербський тенісист Новак Джокович був готовий завершити кар'єру через відмову вакцинуватися від коронавірусу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tennis365.com.

Колишній тренер Джоковича Іванішевич розповів про відмову серба від вакцинації у 2022 році. Тоді Новак через це пропустив декілька турнірів.

«Світ засуджував його, нещадно критикував, навіть принижував його за те, що він стояв на своєму. Але він ніколи не вагався, твердо дотримувався своїх переконань. Зараз, коли ми говоримо про ці вакцини, ми знаємо, деякі з них викликали проблеми. Нас три роки тримали, як овець. Нами маніпулювали. Під час пандемії Новак відмовився від вакцинації. Він публічно кілька разів заявляв, що це рішення, яке він приймає заради свого тіла, що він знає своє тіло найкраще і не хоче цього робити. І він був готовий завершити свою кар'єру через це», – заявив Іванішевич.

Нагадаємо, комітет Палати представників США під керівництвом республіканців завершив дворічне розслідування щодо походження коронавірусу. Вони дійшли висновку, що вірус, ймовірно, має лабораторне походження та поширився через витік з лабораторії в місті Ухань. Про це йдеться у доповіді Спеціального підкомітету з коронавірусної пандемії Конгресу США.

Зазначається, що вірус має унікальні біологічні характеристики, які не зустрічаються в природі. Також усі випадки Covid-19, за даними експертів, виникли внаслідок одного введення в організм людини, що суперечить попереднім пандеміям із природним походженням.

У звіті повідомляється, що Ухань є місцем розташування провідної китайської лабораторії з досліджень Sars, яка займалася підвищенням функціональності вірусів за недостатнього рівня біобезпеки.

Також зауважується, що восени 2019 року дослідники Уханьського інституту вірусології захворіли на вірус, схожий на Covid-19, за кілька місяців до офіційного виявлення вірусу. У доповіді йдеться, якби існували докази природного походження, вони вже були б знайдені, проте наразі цього не сталося.

У звіті також критикуються заходи, які були спрямовані на пом'якшення наслідків Covid-19 – соціальне дистанціювання та масковий режим. Стверджується, що «тривалі локдауни завдали незмірної шкоди не лише американській економіці, а й психічному та фізичному здоров'ю американців, особливо негативно вплинувши на молодих громадян».

Теги: Новак Джокович теніс вакцинація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Минулого тижня на турнірі в США Світоліна дійшла до чвертьфіналу, де поступилася майбутній чемпіонці Міррі Андрєєвій.
Рейтинг WTA. Світоліна зробила крок до топ-20
17 березня, 13:25
Такі оголошення красувалися на дверях усіх закладів та установ України
Covid-19: п’ять років по тому. Усе було не так, як нам казали напочатку? Здоров'я
14 березня, 09:15
Росіянка Андрєєва зіграє зі Світоліною в 1/4 фіналу турніру в США
Світоліна свій наступний поєдинок зіграє з 17-річною прихильницею Путіна
12 березня, 15:17
Еліна Світоліна вдруге в кар'єрі зіграє в 1/4 фіналу в Індіан-Веллс
Світоліна переграла четверту ракетку світу та вийшла до 1/4 фіналу турніру в США
12 березня, 11:44
Світоліна зіграє за національну збірну в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
Світоліна повідомила, чи зіграє за збірну у квітневих матчах Кубка Біллі Джин Кінг
9 березня, 11:18
Українська тенісистка Еліна Світоліна та її донька Скаї
WTA створила програму фінансування для тенісисток, які йдуть в декрет
7 березня, 09:40
Еліна Світоліна продовжує перебувати в топ-25 рейтингу WTA
Світоліна обійшла Костюк у рейтинг WTA і стала першою ракеткою України
3 березня, 11:28
Медведєв зазнав поразки у матчі з Грікспором
Тенісист з РФ влаштував скандал на турнірі в Дубаї – звинуватив суддю в русофобії
28 лютого, 09:57
Сказ – гостра контактна зоонозна інфекційна хвороба
У Ржищівській громаді зафіксовано випадок сказу домашньої тварини
28 лютого, 09:13

Новини

Ліквідація окупанта-чемпіона: з'явилася реакція Міжнародного паралімпійського комітету
Ліквідація окупанта-чемпіона: з'явилася реакція Міжнародного паралімпійського комітету
Олімпійські призерки сестри Алексіїви стали амбасадорками ЛНЗ: ефектні фото і відео
Олімпійські призерки сестри Алексіїви стали амбасадорками ЛНЗ: ефектні фото і відео
Олександра Меркушина стала чемпіонкою України у суперспринті
Олександра Меркушина стала чемпіонкою України у суперспринті
«Фуфло». У РФ відреагували на новини про повернення їхніх команд на міжнародну арену
«Фуфло». У РФ відреагували на новини про повернення їхніх команд на міжнародну арену
Джокович був готовий завершити кар'єру через відмову вакцинуватися від Covid-19
Джокович був готовий завершити кар'єру через відмову вакцинуватися від Covid-19
Як купити квитки на матчі молодіжної збірної України на Євро-2025: усі деталі
Як купити квитки на матчі молодіжної збірної України на Євро-2025: усі деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 березня 2025
44K
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
9831
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
8427
Наш Голівуд. Топ-10 найкрасивіших акторських пар нової хвилі
8177
Депутати висловили недовіру голові курортного селища на Львівщині

Новини

Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Сьогодні, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
Вчора, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
25 березня, 21:37
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
25 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua