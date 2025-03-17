Рейтинг WTA. Світоліна зробила крок до топ-20

Минулого тижня на турнірі в США Світоліна дійшла до чвертьфіналу, де поступилася майбутній чемпіонці Міррі Андрєєвій.

Еліна Світоліна цього тижня посідає 22-гу сходинку у світовому рейтингу

Жіноча тенісна асоціація (WTA) сьогодні, 17 березня, опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу.

За підсумками турніру в Індіан-Веллсі Еліна Світоліна піднялася на одну позицію і цього тижня посідає 22-гу сходинку у світовому рейтингу. Минулого тижня на турнірі в США Світоліна дійшла до чвертьфіналу, де поступилася майбутній чемпіонці Міррі Андрєєвій.

Марта Костюк цього тижня посідає 29-ту сходинку, а Даяна Ястремська піднялася на 42-ге місце. Ангеліна Калініна, як і раніше, перебуває за межами топ-50, посідаючи 55-те місце (-1) у світовій класифікації.

На дві позиції цього тижня піднялася Юлія Стародубцева – 108-е місце. Дар'я Снігур втратила одразу дев'ять позицій і посідає 137-ме місце в рейтингу WTA.

Оновила свій особистий рекорд Анастасія Соболєва – після виходу до півфіналу на змаганнях ITF W75 в Угорщині, вона повернулася до топ-200 і вперше піднялася на 197-ме місце (+22 місця).

Леся Цуренко, яка цьогоріч не провела жодного матчу, уперше з липня 2010 року залишила топ-200 світового рейтингу і посідає цього тижня 209-те місце (-23 місця). Цуренко, за свою кар'єру, провела в топ-200 рейтингу WTA – 750 тижнів.

У парному рейтингу Людмила Кіченок залишається першою ракеткою України, посідаючи цього тижня 9-те місце у світовій класифікації.

Надія Кіченок опустилася на 41-ше місце (-1 місце), а Марта Костюк посідає 57-му позицію в парному рейтингу WTA.

Як повідомлялося, Еліна Світоліна підтвердила, що зіграє за національну збірну в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

«Так, я планую грати за збірну і дуже класно, що матчі будуть на ґрунті, бо це добре вписується в наш турнірний графік. Також добре, що граємо в Польщі, оскільки там багато українців, та й у принципі вона близько до нашої країни, тож сподіваюся на гучну підтримку наших уболівальників. Вона буде нам дуже потрібна. Так що так, я дуже чекаю матчів за збірну. Це буде новий і досить цікавий для нас формат, і я дуже сподіваюся на хороший результат для нашої команди», – заявила Світоліна.

Нагадаємо, що матчі групи, в якій виступатиме українська команда, відбудуться в польському місті Радом на закритому ґрунтовому корті.

11 квітня наша збірна зіграє проти Польщі, а наступного дня зустрінеться з командою Швейцарії.

У фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг пройде команда-переможниця групи.