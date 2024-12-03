Звідки з'явився Covid-19: Конгрес США опублікував результати розслідування

Вірус має унікальні біологічні характеристики, які не зустрічаються в природі

Усі випадки Covid-19, за даними експертів, виникли внаслідок одного введення в організм людини

Комітет Палати представників США під керівництвом республіканців завершив дворічне розслідування щодо походження коронавірусу. Вони дійшли висновку, що вірус, ймовірно, має лабораторне походження та поширився через витік з лабораторії в місті Ухань. Про це йдеться у доповіді Спеціального підкомітету з коронавірусної пандемії Конгресу США.

Зазначається, що вірус має унікальні біологічні характеристики, які не зустрічаються в природі. Також усі випадки Covid-19, за даними експертів, виникли внаслідок одного введення в організм людини, що суперечить попереднім пандеміям із природним походженням.

У звіті повідомляється, що Ухань є місцем розташування провідної китайської лабораторії з досліджень Sars, яка займалася підвищенням функціональності вірусів за недостатнього рівня біобезпеки.

Також зауважується, що восени 2019 року дослідники Уханьського інституту вірусології захворіли на вірус, схожий на Covid-19, за кілька місяців до офіційного виявлення вірусу. У доповіді йдеться, якби існували докази природного походження, вони вже були б знайдені, проте наразі цього не сталося.

У звіті також критикуються заходи, які були спрямовані на пом'якшення наслідків Covid-19 – соціальне дистанціювання та масковий режим. Стверджується, що «тривалі локдауни завдали незмірної шкоди не лише американській економіці, а й психічному та фізичному здоров'ю американців, особливо негативно вплинувши на молодих громадян».

Нагадаємо, що у Києві із 30 вересня по 6 жовтня медики зафіксували 196 випадків захворювання на коронавірус. Загалом у столиці з 1 січня по 6 жовтня зареєстровано 12 140 хворих.

До відома, в Україні виявлено випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron – Flirt. Він швидше передається і краще уникає імунної відповіді, але вакцини залишаються ефективними проти нього.