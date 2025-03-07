WTA створила програму фінансування для тенісисток, які йдуть в декрет

Програма буде доступна для більш ніж 320 тенісисток, що відповідають ряду критеріїв

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оголосила про запуск програми підтримки тенісисток, що йдуть у декрет та створюють родини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WTA.

Програму запущено за підтримки Суверенного інвестиційного фонду Саудівської Аравії. Діючі тенісистки вперше в історії WTA отримають оплачувані декретні відпустки тривалістю до 12 місяців, а також доступ до грантів на лікування безпліддя та на підтримку нових сімей.

Програма буде доступна для більш ніж 320 тенісисток, що відповідають ряду критеріїв. Зазначається, що брати участь у програмі можуть спортсменки, які зіграли певну кількість турнірів за певний період.

Для спортсменок, що йдуть у декрет, передбачена система збереження рейтингу, що дозволяє швидко повернутися до турнірів вищого рівня протягом трьох років після народження дитини.

Нагадаємо, легендарний австралійський тенісист Фред Столл помер на 87-му році життя.

«Зі смертю Фреда Столла тенісний світ втратив одного з найкращих гравців, яскраву особистість», – йдеться на сайті ATP.

Столл здобував перемоги над Відкритому чемпіонаті Франції та US Open у одиночному розряді, а також виграв ще 17 Мейджорів у парному розряді та міксті.

Він тричі ставав переможцем Кубка Девіса у складі збірної Австралії.

У 1985 році ім'я Столла було внесено до списків Міжнародної зали тенісної слави, а через три роки — до Зали спортивної слави Австралії. У 1997 році легендарному тенісисту встановили пам’ятник у Мельбурні.

Після завершення кар'єри Столл працював на телебаченні, в 2005 році став кавалером Ордену Австралії.

У Фреда Столла залишилися дружина Пет, син Сендон, який виграв US Open та ще 21 турнір АТР у парі, дочки Монік і Надін.