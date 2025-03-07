Головна Спорт Новини
search button user button menu button

WTA створила програму фінансування для тенісисток, які йдуть в декрет

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
WTA створила програму фінансування для тенісисток, які йдуть в декрет
Українська тенісистка Еліна Світоліна та її донька Скаї

Програма буде доступна для більш ніж 320 тенісисток, що відповідають ряду критеріїв

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оголосила про запуск програми підтримки тенісисток, що йдуть у декрет та створюють родини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WTA.

Програму запущено за підтримки Суверенного інвестиційного фонду Саудівської Аравії. Діючі тенісистки вперше в історії WTA отримають оплачувані декретні відпустки тривалістю до 12 місяців, а також доступ до грантів на лікування безпліддя та на підтримку нових сімей.

Програма буде доступна для більш ніж 320 тенісисток, що відповідають ряду критеріїв. Зазначається, що брати участь у програмі можуть спортсменки, які зіграли певну кількість турнірів за певний період.

Для спортсменок, що йдуть у декрет, передбачена система збереження рейтингу, що дозволяє швидко повернутися до турнірів вищого рівня протягом трьох років після народження дитини.

Нагадаємо, легендарний австралійський тенісист Фред Столл помер на 87-му році життя.

«Зі смертю Фреда Столла тенісний світ втратив одного з найкращих гравців, яскраву особистість», – йдеться на сайті ATP.

Столл здобував перемоги над Відкритому чемпіонаті Франції та US Open у одиночному розряді, а також виграв ще 17 Мейджорів у парному розряді та міксті.

Він тричі ставав переможцем Кубка Девіса у складі збірної Австралії.

У 1985 році ім'я Столла було внесено до списків Міжнародної зали тенісної слави, а через три роки — до Зали спортивної слави Австралії. У 1997 році легендарному тенісисту встановили пам’ятник у Мельбурні.

Після завершення кар'єри Столл працював на телебаченні, в 2005 році став кавалером Ордену Австралії.

У Фреда Столла залишилися дружина Пет, син Сендон, який виграв US Open та ще 21 турнір АТР у парі, дочки Монік і Надін.

Теги: діти теніс мама

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Діти загиблих захисників безкоштовно відвідуватимуть один з басейнів у Вінниці
Діти загиблих захисників безкоштовно відвідуватимуть один з басейнів у Вінниці
5 березня, 07:19
Багатодітна родина жила просто неба через нового обранця матері
Матір із п’ятьма дітьми жила в халабуді на околиці Тернополя. Стало відомо, що її туди привело
9 лютого, 20:13
Служба у справах дітей та сім’ї Ірпінської міської ради взяла ситуацію під особливий контроль
Випили літр горілки. На Київщині двоє підлітків знепритомніли просто неба у мороз
11 лютого, 15:21
Поліція встановила особу підозрюваного завдяки записам з камер та слідам ДНК, які знайшли на тілі дівчинки
У Франції студент убив дитину через нервовий зрив після програшу у грі Fortnite
13 лютого, 23:01
Німці відомі своєю заощадливістю, і ретельно підраховують витрати
Скільки коштує місяць життя у Німеччині: оновлені дані
18 лютого, 18:35
Пресофіцер повідомив тривожну статистику загибелі людей на водоймах
Загибель на водоймах: тривожна статистика початку року в Україні
22 лютого, 06:17
Нещодавно тіло хлопчика віком 1 рік і 3 місяці було виявлено у морозильній камері в одній із квартир у Пересипському районі Одеси
Мертва дитина у морозилці. Омбудсмен звʼязував нові деталі трагедії
25 лютого, 17:53
Еліна Світоліна продовжує перебувати в топ-25 рейтингу WTA
Світоліна обійшла Костюк у рейтинг WTA і стала першою ракеткою України
3 березня, 11:28
Батьки в Україні називають своїх дітей незвичайними іменами
Яснарада, Трістан, Сладіслава. Які найдивніші імена давали українці дітям
Вчора, 10:34

Новини

«Жахливо». Українська легкоатлетка прокоментувала свій дебют на Євро в приміщенні
«Жахливо». Українська легкоатлетка прокоментувала свій дебют на Євро в приміщенні
WTA створила програму фінансування для тенісисток, які йдуть в декрет
WTA створила програму фінансування для тенісисток, які йдуть в декрет
Польський клуб знявся з волейбольного турніру в ОАЕ через участь команд із Росії
Польський клуб знявся з волейбольного турніру в ОАЕ через участь команд із Росії
Два українці вийшли у фінал стрибків у висоту на Євро-2025 в приміщенні
Два українці вийшли у фінал стрибків у висоту на Євро-2025 в приміщенні
«Шахтар» емоційною акцією вшанував пам'ять полеглих героїв
«Шахтар» емоційною акцією вшанував пам'ять полеглих героїв
Як купити квитки на матч плей-оф Ліги націй Україна — Бельгія: усі деталі
Як купити квитки на матч плей-оф Ліги націй Україна — Бельгія: усі деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 березня 2025
22K
Мобілізація у Києві: скільки ухилянтів перебуває у розшуку ТЦК
12K
Вплив релігії на владу США: що потрібно знати Україні?
8759
Друзі Путіна збираються купити найбільший родинний бізнес у Німеччині
8167
М'яке вторгнення. Навіщо Путіну німецьке містечко Лінген?

Новини

У більшості областей відбій повітряної тривоги: куди влучили окупанти
Сьогодні, 07:24
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 березня, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua