Ефектний гол українця Алібекова виявився вирішальним у півфіналі Кубка Чехії (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ахмед Алібеков (№15) - герой півфіналу Кубка Чехії Фото - ФК «Слован»

«Слован» з Ліберця став першим фіналістом турніру

У Чехії визначилися фіналісти національного Кубка з футболу.

В першому півфіналі в Оломоуці місцева «Сіґма» поступилася 1:2 «Слованові» з Ліберця. Вирішальним у цій зустрічі виявився м’яч, проведений у компенсований до першого тайму час ударом зі штрафного українським півоборонцем гостей Ахмедом Алібековим. Вихованець київського «Динамо» відзначився майстерним виконанням штрафного.

Це був другий гол «Слована». Перший на 29-й хвилині провів Якуб Пешек. «Сіґмі» зусиллями Лукаша Юліша, який відзначився на 54-й хвилині, вдалося один м’яч відіграти. Але не більше того.

Додамо, що крім опорного хава Алібекова, весь матч у складі переможців провів ще один українець, стоппер Тарас Качараба.

В фіналі «Слован» зіграє з празькою «Спартою», яка перемогла з рахунком 2:1 «Вікторію» з Пльзеня (Канґа, 15, з пенальті, Лібор Козак, 28 – Мілан Гавел, 90).

Фінал запланований на 1 липня.