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    Ефектний гол українця Алібекова виявився вирішальним у півфіналі Кубка Чехії (відео)

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    Ахмед Алібеков (№15) - герой півфіналу Кубка Чехії - Ефектний гол українця Алібекова виявився вирішальним у півфіналі Кубка Чехії (відео)
    Ахмед Алібеков (№15) - герой півфіналу Кубка Чехії
    Фото - ФК «Слован»

    «Слован» з Ліберця став першим фіналістом турніру

    У Чехії визначилися фіналісти національного Кубка з футболу. 

    В першому півфіналі в Оломоуці місцева «Сіґма» поступилася 1:2 «Слованові» з Ліберця. Вирішальним у цій зустрічі виявився м’яч, проведений у компенсований до першого тайму час ударом зі штрафного українським півоборонцем гостей Ахмедом Алібековим. Вихованець київського «Динамо» відзначився майстерним виконанням штрафного.

    Це був другий гол «Слована». Перший на 29-й хвилині провів Якуб Пешек. «Сіґмі» зусиллями Лукаша Юліша, який відзначився на 54-й хвилині, вдалося один м’яч відіграти. Але не більше того.

    Додамо, що крім опорного хава Алібекова, весь матч у складі переможців провів ще один українець, стоппер Тарас Качараба.

    В фіналі «Слован» зіграє з празькою «Спартою», яка перемогла з рахунком 2:1 «Вікторію» з Пльзеня (Канґа, 15, з пенальті, Лібор Козак, 28 – Мілан Гавел, 90).

    Фінал запланований на 1 липня.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Чехія Ахмед Алібеков ФК «Сіґма» (Оломоуц) ФК «Слован» (Ліберець) Тарас Качараба ФК «Спарта» (Прага) ФК «Вікторія» (Пльзень) Лукаш Юліш Якуб Пешек Лібор Козак Мілан Гавел
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