Екс-гравець «Шахтаря» розповів, як у Донецьку змушували знімати українську символіку

Денис Безбородько поділився спогадами про сепаратистів з автоматами

Корінний чернігівець, вихованець шкіл «Десни» та донецького «Шахтаря» Денис Безбородько розповів про те, як у Донецьку можна було «потрапити у підвал» за українську символіку. За його словами, у 2014 році, коли починалася окупація Донецька, просто йдучи по місту, футболіст відчував себе некомфортно, інформує



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Денис Безбородько поділився спогадами про сепаратистів з автоматами

Корінний чернігівець, вихованець шкіл «Десни» та донецького «Шахтаря» Денис Безбородько розповів про те, як у Донецьку можна було «потрапити у підвал» за українську символіку.

За його словами, у 2014 році, коли починалася окупація Донецька, просто йдучи по місту, футболіст відчував себе некомфортно, інформує офіційний сайт «Десни».

«Ходили люди з автоматами. Було таке: якщо хтось йшов в екіпіровці збірної України, або у них була жовто-блакитна стрічка, йому говорили: «Знімай, або ми тебе в підвал відведемо», - сказав він.

«Одного разу ми були на базі, і нам сказали збирати речі. Але, в принципі, на той час ми на це вже чекали», - додав гравець.

Окрім того, Безбородько зауважив, що у «Десни» є шанси вийти у Прем’єр-лігу за підсумками нинішнього сезону.

«Залишається чимало ігор. Я впевнений, усі будуть втрачати очки. Нам потрібно виходити і набирати максимум очок у кожній грі. Я думаю, що ми опинимося у трійці», - підсумував він.

Нагадаємо, навколо ФК «Шахтар» нещодавно розгорівся скандал після того, як клуб заборонив дітям воїнів АТО вийти на поле у футболках «Мій тато – герой».

Після цього націоналісти у Харкові, про яких і сказав П’ятов, провели виховну розмову з гравцями «Шахтаря».

Тепер же головного тренера збірної України Андрія Шевченка у відповідній петиції проситимуть не викликати Ракицького та П’ятова у команду.

Додамо, що гравці «Шахтаря» таки одягли футболки з написом «Пишаємось» і знаком Збройних сил України.