Гравці «Шахтаря» одягли футболки на честь воїнів АТО (фото)
- Вчора, 21:20
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Донецький клуб дотримав обіцянку і вийшов на матч 1/4 Кубка України проти «Вереса» у патріотичних футболках
«Гірники», як і обіцяли, вийшли на матч 1/4 фіналу Кубка України проти «Вереса» у патріотичних футболках - з написом «Пішаємось» і знаком Збройних сил України.
Ця акція присвячена Дню збройних сил України, який, втім, буде відзначатися тільки через тиждень - 6 грудня.
Ініціювала акцію ФФУ, яка проводить Кубок.
Але федерація просила учасників чвертьфіналів лише вивести дітей наших військових в футболках «Пішаємось. Вітаємо».
«Шахтар» же одягнув і своїх гравців, і суперників.
Нагадаємо, напередодні матчу у гравців «Шахтаря» відбулася жорстка розмова з фанатами і націоналістами - ті зажадали надіти патріотичні футболки перед сьогоднішнім матчем, інакше вони «будуть діяти».
Джерело: ua.tribuna.com