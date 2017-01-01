  1. Головна
  2. Спорт
  3. Фото
    Фото

    Гравці «Шахтаря» одягли футболки на честь воїнів АТО (фото)

    Донецький клуб дотримав обіцянку і вийшов на матч 1/4 Кубка України проти «Вереса» у патріотичних футболках
    «Гірники», як і обіцяли, вийшли на матч 1/4 фіналу Кубка України проти «Вереса» у патріотичних футболках - з написом «Пішаємось» і знаком Збройних сил України. Ця акція присвячена Дню збройних сил України, який, втім, буде відзначатися тільки через тиждень - 6 грудня. Ініціювала акцію ФФУ, яка проводить Кубок.
    • Вчора, 21:20
    • Розсилка

    Донецький клуб дотримав обіцянку і вийшов на матч 1/4 Кубка України проти «Вереса» у патріотичних футболках

    «Гірники», як і обіцяли, вийшли на матч 1/4 фіналу Кубка України проти «Вереса» у патріотичних футболках - з написом «Пішаємось» і знаком Збройних сил України.

    Ця акція присвячена Дню збройних сил України, який, втім, буде відзначатися тільки через тиждень - 6 грудня.

    Ініціювала акцію ФФУ, яка проводить Кубок.

    Але федерація просила учасників чвертьфіналів лише вивести дітей наших військових в футболках «Пішаємось. Вітаємо».

    «Шахтар» же одягнув і своїх гравців, і суперників.

    Нагадаємо, напередодні матчу у гравців «Шахтаря» відбулася жорстка розмова з фанатами і націоналістами - ті зажадали надіти патріотичні футболки перед сьогоднішнім матчем, інакше вони «будуть діяти».

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Гравці «Шахтаря» одягли футболки на честь воїнів АТО (фото)
    Гравці «Шахтаря» одягли футболки на честь воїнів АТО (фото)

    Джерело: ua.tribuna.com

    АТО НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України «Шахтар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ