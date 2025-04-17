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Прокляття Кейна? «Баварія» лишається без трофеїв після трансферу британця

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Прокляття Кейна? «Баварія» лишається без трофеїв після трансферу британця
Форвард виступає за мюнхенський клуб із 2023 року
фото: Reuters

Досі Кейн не завоював жодного трофею у професійній футбольній кар'єрі

Нападник «Баварії» та збірної Англії з футболу Харрі Кейн зазнав чергової невдачі у боротьбі за трофей. Про це повідомляє «Главком».

«Баварія» з англійцем у складі поступилася «Інтеру» у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Форвард виступає за мюнхенський клуб із 2023 року. При ньому команда двічі вилетіла з Кубка Німеччини на ранніх стадіях, у серпні 2023 року програла матч за Суперкубок Німеччини «Лейпцигу», не змогла пройти «Реал» у півфіналі Ліги чемпіонів у 2023 році, а також фінішувала на третьому місці у Бундеслізі в минулому сезоні.

Досі Кейн не завоював жодного трофею у професійній футбольній кар'єрі.

Разом з тим, у цьому сезоні у «Баварії» залишається можливість перемогти у Бундеслізі (лідирує з відривом у шість очок від «Байєра») та на клубному чемпіонаті світу.

Нагадаємо, 16 квітня визначили всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

  • «Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»
  • «Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Баварія Гаррі Кейн

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