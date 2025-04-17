Вперше за сім років Мбаппе лишився без результативних дій у п'яти матчах поспіль

Мбаппе не відзначився результативними діями в матчах проти «Валенсії», «Алавеса», «Реал Сосьєдад» та «Арсенала»

Мбаппе лишився без результативних дій в обох поєдинках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з «Арсеналом»

Форвард мадридського «Реалу» та збірної Франції з футболу Кіліан Мбаппе вперше з 2018 року не зміг зробити жодної результативної дії у п'яти офіційних матчах поспіль на клубному рівні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на OptaJean.

Мбаппе не відзначився результативними діями в матчах Ла Ліги проти «Валенсії» та «Алавеса», у півфіналі Кубка Іспанії з «Реал Сосьєдад», а також в обох поєдинках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з «Арсеналом».

Востаннє подібна серія траплялася у француза ще навесні 2018 року, коли він виступав за «ПСЖ» і не міг відзначитись протягом п'яти матчів поспіль у Лізі 1 та Кубку Франції. З 22 квітня і до кінця сезону він не забивав і не віддавав гольові передачі у матчах з «Бордо», «Генгамом», «Ам'єном», «Ренном» та «Лез Ерб'є» у фіналі Кубка Франції.

Незважаючи на недавній спад, у поточному розіграші іспанського чемпіонату Мбаппе, як і раніше, залишається одним із головних голеодорів турніру: на його рахунку 22 голи у 29 матчах. Він займає другий рядок у списку бомбардирів, поступаючись лише Роберту Левандовському, який має 25 м'ячів.

Нагадаємо, 16 квітня визначили всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

«Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»

«Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.