Залужний: Я бачив, як горять їхні очі і як улюблена справа робить їх щасливими

Посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний поділився світлинами з юними українськими футболістами у Лондоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Залужного.

«Розкажу вам про українських дітей, які попри все вперто йдуть до своєї мети. Про дітей, які не просто люблять футбол, а мріють стати професійними гравцями.», написав він.

Залужний завітав до юнаків на футбольне поле. За його словами, він на власні очі побачив, як юні футболісти захоплюються футболом, як улюблена справа робить їх щасливими та як горять їхні очі.

Залужний завітав до юнаків на футбольне поле фото: Валерій Залужний

Також ексголовком ЗСУ зазначив, що українські маленькі футболісти хочуть мати місце, де їх вчитимуть та тренуватимуть. Залужний каже, що над цим вже триває робота.

«Разом з ветераном «Динамо» Сергієм Балтачею, ініціатором проєкту Андріаном Силівестру та командою тренерів йдемо до створення Української футбольної академії в Лондоні. Хто знає, можливо, через роки хтось з цих дітей буде в збірній України», – підсумував Залужний.

Нагадаємо, що Валерій Залужний завітав до Лондонського книжкового ярмарку, де наголосив на важливості сучасної української літератури на світовій арені та не забув прорекламувати свої мемуари про війну. На політичній арені Залужного називають потенційним кандидатом у президенти.

Раніше він розповів, що у Великій Британії скоро зʼявиться паспортний сервіс для українців.