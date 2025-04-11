Ліга чемпіонів: УЄФА обрала найкращого гравця тижня

Деклан Райс став автором історичного досягнення у грі проти мадридського «Реала»

На звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів претендували Райс, Кварацхелія, Левандовський та Бастоні

УЄФА обрала найкращого гравця тижня за підсумками перших матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Нагороду прогнозовано отримав 26-річний англійський півзахисник «Арсенала» Деклан Райс.

На звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів також претендували Хвіча Кварацхелія («ПСЖ»), Роберт Левандовський («Барселона») та Алессандро Бастоні («Інтер»).

Нагадаємо, півзахисник лондонського «Арсеналу» Деклан Райс став автором історичного досягнення у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025 проти мадридського «Реала».

Зустріч, що відбулася в Лондоні, завершилася впевненою перемогою господарів – 3:0.

Згідно з інформацією Opta Sport, Райс став першим гравцем, якому вдалося забити два м'ячі прямими ударами зі штрафних в одному матчі плей-офф Ліги чемпіонів.

До англійського хавбека подібне вдавалося зробити лише чотирьом футболістам – Рівалдо, Кріштіану Роналду, Неймару та Хакіму Зієшу. Однак, вони змогли забити два голи зі штрафних на стадії групового етапу.

Матч-відповідь між «Реалом» та «Арсеналом» відбудеться в Мадриді 16 квітня.

У середу, 9 квітня, відбулися чвертьфінальні матчі другого дня Ліги чемпіонів з футболу 2024/25. Зокрема виступили лідери чемпіонатів Іспанії та Франції – «Барселона» та ПСЖ.

Перший день чвертьфіналів Ліги чемпіонів закінчився перемогами «Арсеналу» та «Інтера». «Арсенал» на своєму полі розгромив найтитулованіший клуб Ліги чемпіонів «Реал», а «Інтер» з мінімальною різницею здолав «Баварію».

«Барселона» – «Боруссія» 4:0

Голи: Рафінья, 25, Левандовські, 48, 66, Ямаль, 77

ПСЖ – «Астон Вілла» 3:1

Голи: Дуе, 39, Кварацхелія, 49, Мендеш, 90+2 — Роджерс, 35

Матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів відбудуться 15 та 16 квітня.