Автори законопроєкту «Про медіа» проігнорували думку журналістів – Томіленко

Томіленко зазначив, що журналістська спільнота називає законопроєкт «законом про Нацраду»

Розробники законопроєкту «Про медіа» зауваження журналістської спільноти проігнорували. Про це заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко в ефірі «Суспільного».

«Автори та розробники законопроєкту «Про медіа» намагалися радитися із журналістською спільнотою, НСЖУ, але в результаті в схваленому в першому читанні документі базові зауваження журналістської громади, редакторів, зокрема, друкованих і онлайн медіа проігнорували», – сказав голова спілки журналістів.

Томіленко зазначив, що журналістська спільнота називає законопроєкт «законом про Нацраду», тому що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення отримує повноваження контролювати і регулювати діяльність усіх медіа, в тому числі друкованих та онлайн-видань.

Крім того, законопроєкт спрощує для регулятора накладання штрафів, закриття і блокування діяльності ЗМІ. НСЖУ наполягає, що право ухвалювати такі рішення повинен мати тільки суд.

«Ключова ознака медіарегулятора в цивілізованих країнах – це його повна політична незалежність від уряду та влади загалом. Натомість, Конституція України історично передбачає формування складу національного регулятора – Нацради з питань телебачення і радіомовлення – Президентом і Верховною Радою України. У цих умовах розширення повноважень Нацради на регулювання діяльності друкованих та онлайн-медіа неприпустиме», – заявив голова НСЖУ.

Нагадаємо, законопроєкт № 2693-д «Про медіа» був зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року, у травні 2020 року парламент відправив його на повторне перше читання. Новий акт має стати комплексним документом, що прийде на зміну кільком медійним законам.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики 23 серпня на засіданні розглянув доопрацьований проєкт закону про медіа та рекомендував Верховній Раді ухвалити його за основу.

Законопроєкт пропонує запровадити регуляцію онлайн-ЗМІ, діяльність блогерів та різних вебплатформ (на кшталт Netlix чи Facebook). Також документ передбачає розширення повноважень регулятора – Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Ухвалення цього закону є однією з вимог для вступу України до ЄС.

Національна спілка журналістів України раніше закликала владу зняти з розгляду законопроєкт «Про медіа».

29 серпня 34 народні депутати з п’яти фракцій та позафракційні звернулися до спікера Ради з закликом зняти з розгляду на найближчому пленарному засіданні законопроєкт «Про медіа», щоб гуманітарний комітет ще раз його розглянув й усунув «усі небезпеки розмінування культурного кордону з Росією».

Раніше голова НСЖУ заявив, що схвалення у першому читанні законопроєкту «Про медіа» – це крок назад від стандартів свободи слова, до якої ми звикли в Україні.

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