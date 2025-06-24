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Експрезидент МОК назвав своє найбільше досягнення на посаді

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Експрезидент МОК назвав своє найбільше досягнення на посаді
Бах заявив, що спортсмени у Парижі створили культуру миру
фото: Reuters

23 червня Бах офіційно передав повноваження глави МОК новообраній президентці – Ковентрі

Колишній президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах назвав Олімпіаду-2024 у Парижі (Франція) як одне зі своїх головних досягнень на посаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт МОК.

«На Олімпійських іграх у Парижі спортсмени всіх 206 національних олімпійських комітетів та олімпійської команди біженців МОК змагалися один з одним. Водночас, вони мирно жили разом в Олімпійському селі. Незважаючи на те, що багато з їхніх країн перебували у стані конфлікту, спортсмени поважали один одного. Спортсмени створили культуру миру, прийняли роль послів світу», – заявив Бах.

У понеділок, 23 червня, у Лозанні відбулася урочиста церемонія, в рамках якої Томас Бах офіційно передав повноваження глави МОК новообраному президентові – дворазовій олімпійській чемпіонці із Зімбабве Кірсті Ковентрі.

Нагадаємо, одіозна депутатка Державної думи РФ та олімпійська чемпіонка Світлана Журова прокоментувала майбутню діяльність нової очільниці МОК Кірсті Ковентрі. 

«Якісь свої плани Ковентрі вже розповіла. Але навряд чи вона візьме на себе індивідуальну відповідальність, сміливість і скаже, що допускає наших спортсменів. Поки що йдеться про створення певної робочої групи, яка займатиметься цими проблемами. Певні надії є, та й питань чимало. У Баха завдання відновити нас у правах не було. Подивимося, як вчинить Ковентрі. Тільки після цього може розпочатися якийсь діалог», – сказала Журова в інтерв'ю російським пропагандистам

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: Томас Бах МОК Олімпіада олімпійські ігри

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