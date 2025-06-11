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МОК закликав спортивні федерації допустити росіян до змагань у нейтральному статусі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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МОК закликав спортивні федерації допустити росіян до змагань у нейтральному статусі
У 2023 році МОК рекомендував допускати росіян до змагань у нейтральному статусі

Кіт Макконнелл: Дякую міжнародним федераціям, які дозволили нейтральним спортсменам брати участь у змаганнях

Спортивний директор Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кіт Макконнелл закликав спортивні федерації допустити росіян до змагань у нейтральному статусі

«Дякую всім тим міжнародним федераціям, які дозволили нейтральним спортсменам з російським та білоруським паспортами знову брати участь у змаганнях. Наша позиція в МОК зрозуміла і незмінна з початку воєнних дій – атлетів не можна карати за дії їхніх урядів. Ми повинні працювати разом над тим, щоб ці атлети, нехай і в нейтральному статусі, могли змагатися зі своїми колегами з інших країн. Ми відкриті для будь-яких федерацій для діалогу про підтримку та розвиток процесу допуску цих атлетів та інших нюансів», – сказав Макконнелл на генеральній асамблеї Асоціації літніх олімпійських міжнародних федерацій (ASOIF) у Лозанні (Швейцарія).

У березні 2022 року МОК закликав усунути російських спортсменів від міжнародних турнірів через російську агресію проти України.

У 2023 році МОК рекомендував допускати росіян до змагань у нейтральному статусі.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: МОК Міжнародний олімпійський комітет росія

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