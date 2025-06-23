Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Одіозна депутатка з РФ розповіла, чого очікує від нової очільниці МОК

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Одіозна депутатка з РФ розповіла, чого очікує від нової очільниці МОК
Кірсті Ковентрі (ліворуч) – нова очільниця МОК

Журова: У Баха завдання відновити нас у правах не було

Одіозна депутатка Державної думи РФ та олімпійська чемпіонка Світлана Журова прокоментувала майбутню діяльність нової очільниці МОК Кірсті Ковентрі. Про це повідомляє «Главком».

«Якісь свої плани Ковентрі вже розповіла. Але навряд чи вона візьме на себе індивідуальну відповідальність, сміливість і скаже, що допускає наших спортсменів. Поки що йдеться про створення певної робочої групи, яка займатиметься цими проблемами. Певні надії є, та й питань чимало. У Баха завдання відновити нас у правах не було. Подивимося, як вчинить Ковентрі. Тільки після цього може розпочатися якийсь діалог», – сказала Журова в інтерв'ю російським пропагандистам

У понеділок, 23 червня, у Лозанні відбулася урочиста церемонія, в рамках якої Томас Бах офіційно передав повноваження глави МОК новообраному президентові – дворазовій олімпійській чемпіонці із Зімбабве Кірсті Ковентрі.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: МОК Міжнародний олімпійський комітет спорт росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 1990-ті роки Кремльов перебував в оперативній розробці як учасник так званого «серпухівського ОЗУ»
Російський олігарх закликав «послати куди подалі керівництво МОК»
20 червня, 09:45
Гашек розкритикував Трампа
Гашек: Трамп допомагає Путіну легалізувати всі його жахливі злочини
18 червня, 19:09
У Києві виникло багато пожеж через російські атаки
Росія атакує Київ ракетами та «шахедами»: знищено частину будинку
17 червня, 04:16
Путін скликає свій Радбез. Що це означає?
Путін скликає свій Радбез. Що це означає?
8 червня, 17:11
Голова правління «Укрзалізниці»: Втрати, з якими неможливо змиритися... Підтримуємо близьких, готуємось до прощань...
«Втрати, з якими не змиритися»: «Укрзалізниця» повідомила про загиблих та поранених у Харкові
8 червня, 13:46
«На знімку видно обгоріле летовище під літаком», – зазначають аналітики, публікуючи супутникові знімки
Росіяни вигадали спосіб, як «применшити» втрати після операції «Павутина»
4 червня, 21:27
Ворожій авіації завдано збитків на більш ніж $2 млрд
Операція «Павутина». Центр протидії дезінформації повідомив, скільки знищено літаків
2 червня, 09:59
Мединський стверджує, що Росія готова одразу почати обговорення кожного з пунктів угоди
Помічник Путіна запропонував Україні дату і місце для обміну «меморандумами»
28 травня, 18:57
Мазелла почав працювати з Прево у 2023 році, коли той обійняв посаду префекта Дикастерії у справах єпископів
«Називав себе Роберт». Тренер Лева XIV сильно здивувався, коли дізнався, ким був його клієнт
25 травня, 11:05

Новини

Збірна України з акробатичного рок-н-ролу здобула нагороди на трьох міжнародних турнірах
Збірна України з акробатичного рок-н-ролу здобула нагороди на трьох міжнародних турнірах
Юнацька збірна України U-19 із футзалу візьме участь у турнірі у Хорватії
Юнацька збірна України U-19 із футзалу візьме участь у турнірі у Хорватії
Одіозна депутатка з РФ розповіла, чого очікує від нової очільниці МОК
Одіозна депутатка з РФ розповіла, чого очікує від нової очільниці МОК
«Оклахома» встановила новий рекорд результативності у НБА
«Оклахома» встановила новий рекорд результативності у НБА
«Динамо» U10 виграло міжнародний турнір у Німеччині
«Динамо» U10 виграло міжнародний турнір у Німеччині
Через війну зірвався трансфер аргентинського футболіста до Росії
Через війну зірвався трансфер аргентинського футболіста до Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 червня 2025
46K
«Гру ще не закінчено»: головний помічник верховного лідера Ірану зробив заяву
31K
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
31K
Сухопутні війська розкрили деталі удару РФ по полігону ЗСУ
12K
Новий генпрокурор розповів про квартиру, дружину та чому не став директором НАБУ

Новини

ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
Вчора, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua