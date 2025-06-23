Журова: У Баха завдання відновити нас у правах не було

Одіозна депутатка Державної думи РФ та олімпійська чемпіонка Світлана Журова прокоментувала майбутню діяльність нової очільниці МОК Кірсті Ковентрі. Про це повідомляє «Главком».

«Якісь свої плани Ковентрі вже розповіла. Але навряд чи вона візьме на себе індивідуальну відповідальність, сміливість і скаже, що допускає наших спортсменів. Поки що йдеться про створення певної робочої групи, яка займатиметься цими проблемами. Певні надії є, та й питань чимало. У Баха завдання відновити нас у правах не було. Подивимося, як вчинить Ковентрі. Тільки після цього може розпочатися якийсь діалог», – сказала Журова в інтерв'ю російським пропагандистам

У понеділок, 23 червня, у Лозанні відбулася урочиста церемонія, в рамках якої Томас Бах офіційно передав повноваження глави МОК новообраному президентові – дворазовій олімпійській чемпіонці із Зімбабве Кірсті Ковентрі.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.