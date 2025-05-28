Пропагандист Губернієв поскаржився, що Олімпіада-2026 може пройти без росіян

Губернієв: За поточних розкладів російська делегація в Мілані не просто буде меншою за паризьку, а її взагалі може не бути

Зимова Олімпіада 2026 року пройде з 6 по 22 лютого в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо

Російський пропагандист Дмитро Губернієв прокоментував ситуацію з допуском російських спортсменів на Олімпійські ігри 2026 року в Італії. Про це повідомляє «Главком».

«Міжнародні спортивні чиновники намагаються зберегти обличчя і вдати, що рішення ухвалюють вони, але насправді рішення ухвалюють політики. Тому якщо не відбудеться кардинальних змін на неспортивних полях, то і на спортивних ніяких змін для Росії чекати не варто. Можливо, якісь точкові моменти допуску і будуть, але не більше. За поточних розкладів російська делегація в Мілані не просто буде меншою за паризьку, а її взагалі може не бути. А якщо й буде, то точно менше, ніж у Парижі», – заявив Губернієв.

Зимова Олімпіада 2026 року пройде з 6 по 22 лютого в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.