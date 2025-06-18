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Російські санкарі пропустять Олімпіаду-2026: деталі рішення

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Російські санкарі пропустять Олімпіаду-2026: деталі рішення
FIL не допустила росіян до Олімпіади

Міжнародна федерація санного спорту продовжила відсторонення росіян від змагань

У фінському Тампере проходить 73-й Конгрес Міжнародної федерації санного спорту (FIL). Під час нього розглядалось можливе повернення росіян і білорусів до міжнародних змагань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Трибуну».

За підсумками голосування росіян і білорусів не повернули в жодному статусі, тому вони не виступлять на зимовій Олімпіаді.

Під час першого голосування ставилося питання, чи підтримувати резолюції 2022 і 2024 років щодо відсторонення росіян. За продовження виключення проголосували 24 делегати, проти – семеро, один бюлетень виявився недійсним.

Згодом було друге голосування, під час якого Конгрес вирішив не дозволяти Виконавчій раді FIL розробляти програму AIN для нейтральних російських спортсменів.

У зв'язку з цим російські санкарі та їхній супровід не будуть допущені до участі в зимових Олімпійських іграх 2026 року. І знову 24 делегати проголосували за виключення, тоді як вісім підтримали можливість участі нейтралів.

Раніше МОК закликав федерації допустити росіян і білорусів до кваліфікації на Ігри-2026.

Олімпіада пройде з 6 до 22 лютого в Мілані-Кортіні.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: Санний спорт Олімпіада спорт

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