Еліна Світоліна змусила французів вибачатися за російський прапор



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Еліні Світоліній не сподобалася французька помилка Світлина - Instagram Еліни Світоліної

Організатори турніру в Страсбурі «прив’язали» до найкращої української тенісистки російський «триколор»

Організатори жіночого тенісного турніру із серії Premier у французькому Страсбурі вибачилися перед українською тенісисткою Еліною Світоліною за те, що на офіційному пабліку турніру навпроти прізвища Еліни стояв російський прапор.

На помилку в коментарях вказала сама Світоліна.

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Турнір у Страсбурі відбудеться 21-29 вересня.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна вирішила не виступати на Відкритому чемпіонаті США, який триває цими днями в Нью-Йорку, через загрозу заразитися коронавірусом.