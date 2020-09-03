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    Еліна Світоліна змусила французів вибачатися за російський прапор

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    Еліні Світоліній не сподобалася французька помилка - Еліна Світоліна змусила французів вибачатися за російський прапор
    Еліні Світоліній не сподобалася французька помилка
    Світлина - Instagram Еліни Світоліної

    Організатори турніру в Страсбурі «прив’язали» до найкращої української тенісистки російський «триколор»

    Організатори жіночого тенісного турніру із серії Premier у французькому Страсбурі вибачилися перед українською тенісисткою Еліною Світоліною за те, що на офіційному пабліку турніру навпроти прізвища Еліни стояв російський прапор.

    На помилку в коментарях вказала сама Світоліна.

    svitolina29
    Еліна Світоліна відреагувала на ляп оперативно

    Турнір у Страсбурі відбудеться 21-29 вересня.

    Нагадаємо, що Еліна Світоліна вирішила не виступати на Відкритому чемпіонаті США, який триває цими днями в Нью-Йорку, через загрозу заразитися коронавірусом.

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    теніс Еліна Світоліна спорт поза політикою
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