Еліна Світоліна змусила французів вибачатися за російський прапор
Еліні Світоліній не сподобалася французька помилка
Світлина - Instagram Еліни Світоліної
Організатори турніру в Страсбурі «прив’язали» до найкращої української тенісистки російський «триколор»
Організатори жіночого тенісного турніру із серії Premier у французькому Страсбурі вибачилися перед українською тенісисткою Еліною Світоліною за те, що на офіційному пабліку турніру навпроти прізвища Еліни стояв російський прапор.
На помилку в коментарях вказала сама Світоліна.
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Турнір у Страсбурі відбудеться 21-29 вересня.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна вирішила не виступати на Відкритому чемпіонаті США, який триває цими днями в Нью-Йорку, через загрозу заразитися коронавірусом.