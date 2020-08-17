Світоліна увійшла до топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменок планети



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Світоліна отримала один млн дол. призових за рік

Видання Forbes опублікувало рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменок світу в якому знайшлося місце українській тенісистці Еліні Світоліній.

Перша ракетка України посіла сьомий рядок в генерації. Її річний заробіток склав 6,4 млн дол. з яких 5,4 млн – призові, а один млн отриманий за рекламні доходи.

На вершині списку японка Наомі Осака – 37,4 млн дол. (серед яких 34 млн – контракти, 3,4 - призові), далі йде Серена Вільямс – 36, Ешлі Барті 13,1, Сімона Халеп – 10,9, Бьянка Андреєску – 8,9

Для спортсменок, які прагнуть розбагатіти, теніс - це найпопулярніший вид спорту. Дев'ять з десяти найбільш високооплачуваних спортсменок світу заробляють на життя тенісом, за винятком капітана жіночої національної збірної США з футболу Алекс Морган, яка займає 10-е місце в рейтингу з 4,6 млн дол.

Варто відзначити, що Відкритий чемпіонат США був першим турніром турніру «Великого шолома», який запропонував гендерну рівність в оплаті праці чоловікам та жінкам в 1973 році. Але пройшло 28 років, перш ніж його приклад наслідував ще один турнір - Відкритий чемпіонат Австралії в 2001 році.

Додамо, у підрахунках Forbes враховував прибуток в період з 1 червня 2019 року по 1 червня 2020 року.

Джерело: forbes