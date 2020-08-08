Українська тенісистка пошкодила шию під час танцю для TikTok (відео)



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Еліна Світоліна прокоментувала свої танці для TikTok

Еліна Світоліна прокоментувала свої танці для TikTok

Українська тенісистка Еліна Світоліна пошкодила шию та змушена була відвідувати лікаря після запису танцю для соцмережі TikTok.

Про це розповіла сам тенісистка.

«Ось цей танець я повторювала кілька разів, не так часто, як інший. Але я пошкодила шию, роблячи помах волоссям (сміється). Я так багато разів його робила, що у мене була травма, мені довелося десь тиждень відвідувати остеопата», – розповіла Світоліна.

Нагадаємо, найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею виставкового турніру «bett1 ACES», який відбувався в німецькій столиці Берліні. У фінальному матчі Еліна перемогла дворазову переможниці Wimbledon Петру Квітову з Чехії – 3:6, 6:1, 10:5.

Як повідомлялося, перша ракетка України Еліна Світоліна з’явилася в заявці Відкритого чемпіонату США з тенісу буквально в останній момент. З представниць топ-10 рейтингу у заявці на US Open відсутня лише Ешлі Барті.

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