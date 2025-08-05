Фанати «Жальгіріса» закидали поле валізами – вимагали відставки тренера

«Жальгіріс» вилетів з Ліги чемпіонів та Ліги конференцій, а також опустився на сьоме місце у чемпіонаті Литви

Фанати литовського «Жальгіріса» закидали поле валізами, вимагаючи відставки казахстанського тренера Володимира Чебуріна. Про це повідомляє «Главком».

Причиною невдоволення стали результати команди. У цьому сезоні «Жальгіріс» вилетів з Ліги чемпіонів та Ліги конференцій, а також опустився на сьоме місце у чемпіонаті Литви.

«Ми бачимо, що і в «Реала», «Арсеналу», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», інших великих клубів теж бувають спади, які не можна спрогнозувати. Ми хотіли пройти перший раунд Ліги чемпіонів і битися далі в єврокубках, це була наша мрія, але не все вдається», – заявив Чебурін.

Він також зазначив, що підтримка фанатів на виїзних матчах була неоднозначною, що чинило тиск на команду. Чебурін висловив готовність до конструктивного діалогу, але тільки не у форматі публічного «шоу» на стадіоні.

Тренер нагадав про свої досягнення з «Жальгірісом»: вперше вивів клуб у другий раунд Ліги чемпіонів у 2021 році, став першим тренером, який вивів литовську команду до групового етапу єврокубків, завоював із клубом три чемпіонські титули, а всього має шість чемпіонських звань у Литві.

«Так, у нас зараз щось не виходить так, як ми хочемо. І я вас запевняю: жоден із них не хоче програти, тим більше я. Жоден із них не хоче чути такі слова, тим більше я», – наголосив Чебурін.

Як повідомлялося, визначився суперник київського «Динамо» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА.

Згідно з жеребом переможець пари «Динамо» – «Хамрун Спартанс» у наступному раунді кваліфікації зіграє з переможцем протистояння «Маккабі» (Тель-Авів) – «Пафос». Перший матч між цими суперниками на Кіпрі завершився внічию 1:1.

Матч-відповідь, домашній для «Маккабі», відбувся у сербському місті Бачка-Топола на «ТСЦ Арені». З перших хвилин формальні господарі поля зіштовхнулися з проблемами. На 13-й хвилині через травму поле залишив основний голкіпер «Маккабі» Йоав Джарафі. Замість нього на поле вийшов Офек Меліка. На 30-й хвилині він отримав червону картку, і за чотири хвилини на поле вийшов третій воротар Рої Машпаті.

На 40-й хвилині Жажа вивів гостей уперед після передачі Бруно. Цей гол залишився єдиним у матчі, тож наступним суперником «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів буде кіпрський «Пафос».

Перший матч буде домашнім для киян та відбудеться у вівторок, 5 серпня, у Любліні (початок – 20:00 за місцевим часом, 21:00 за київським). Матч-відповідь на Кіпрі відбудеться у вівторок, 12 серпня (початок – 20:00 за місцевим часом, 20:00 за київським).

Ліга чемпіонів УЄФА. 2-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь

«Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – «Пафос» (Кіпр) – 0:1 (перший матч 1:1)

Гол: Жажа (40)

Нагадаємо, «Динамо» розгромило «Хамрун» у матчі-відповіді Ліги чемпіонів.