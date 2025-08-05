Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Фанати «Жальгіріса» закидали поле валізами – вимагали відставки тренера

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Фанати «Жальгіріса» закидали поле валізами – вимагали відставки тренера
Причиною невдоволення фанів стали результати команди

«Жальгіріс» вилетів з Ліги чемпіонів та Ліги конференцій, а також опустився на сьоме місце у чемпіонаті Литви

Фанати литовського «Жальгіріса» закидали поле валізами, вимагаючи відставки казахстанського тренера Володимира Чебуріна. Про це повідомляє «Главком».

Причиною невдоволення стали результати команди. У цьому сезоні «Жальгіріс» вилетів з Ліги чемпіонів та Ліги конференцій, а також опустився на сьоме місце у чемпіонаті Литви.

«Ми бачимо, що і в «Реала», «Арсеналу», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», інших великих клубів теж бувають спади, які не можна спрогнозувати. Ми хотіли пройти перший раунд Ліги чемпіонів і битися далі в єврокубках, це була наша мрія, але не все вдається», – заявив Чебурін.

Він також зазначив, що підтримка фанатів на виїзних матчах була неоднозначною, що чинило тиск на команду. Чебурін висловив готовність до конструктивного діалогу, але тільки не у форматі публічного «шоу» на стадіоні.

Тренер нагадав про свої досягнення з «Жальгірісом»: вперше вивів клуб у другий раунд Ліги чемпіонів у 2021 році, став першим тренером, який вивів литовську команду до групового етапу єврокубків, завоював із клубом три чемпіонські титули, а всього має шість чемпіонських звань у Литві.

«Так, у нас зараз щось не виходить так, як ми хочемо. І я вас запевняю: жоден із них не хоче програти, тим більше я. Жоден із них не хоче чути такі слова, тим більше я», – наголосив Чебурін.

Як повідомлялося, визначився суперник київського «Динамо» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА.

Згідно з жеребом переможець пари «Динамо» – «Хамрун Спартанс» у наступному раунді кваліфікації зіграє з переможцем протистояння «Маккабі» (Тель-Авів) – «Пафос». Перший матч між цими суперниками на Кіпрі завершився внічию 1:1. 

Матч-відповідь, домашній для «Маккабі», відбувся у сербському місті Бачка-Топола на «ТСЦ Арені». З перших хвилин формальні господарі поля зіштовхнулися з проблемами. На 13-й хвилині через травму поле залишив основний голкіпер «Маккабі» Йоав Джарафі. Замість нього на поле вийшов Офек Меліка. На 30-й хвилині він отримав червону картку, і за чотири хвилини на поле вийшов третій воротар Рої Машпаті. 

На 40-й хвилині Жажа вивів гостей уперед після передачі Бруно. Цей гол залишився єдиним у матчі, тож наступним суперником «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів буде кіпрський «Пафос».

Перший матч буде домашнім для киян та відбудеться у вівторок, 5 серпня, у Любліні (початок – 20:00 за місцевим часом, 21:00 за київським). Матч-відповідь на Кіпрі відбудеться у вівторок, 12 серпня (початок – 20:00 за місцевим часом, 20:00 за київським).

Ліга чемпіонів УЄФА. 2-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь 

«Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – «Пафос» (Кіпр) – 0:1 (перший матч 1:1)

Гол: Жажа (40)

Нагадаємо, «Динамо» розгромило «Хамрун» у матчі-відповіді Ліги чемпіонів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер ультрас фанати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У криворізькому «Кривбасі» так і не розуміють, куди зник воротар
19-річний голкіпер «Кривбаса» не повернувся в Україну після зборів
Вчора, 12:52
Клітка з папугою на трибунах стадіону в Тернополі
Під час гри «Шахтаря» та «Епіцентру» у ложі з VIP-гостями вболівав папуга
3 серпня, 22:29
Початок зустрічі о 20:00 за київським часом
«Полісся» – «Санта Колома»: де та коли дивитися гру Ліги конференцій
24 липня, 14:21
Гаскойн – член Залу слави англійського футболу
Ексфутболіст збірної Англії потрапив у відділення інтенсивної терапії після втрати свідомості
21 липня, 12:02
Марко Матерацці приїжджав до Росії у липні 2024 року
Шевченко опублікував фото з італійцем Матерацці, який їздив до Росії у 2024 році
15 липня, 11:13
Патюков працював тренером на стадіоні «Праця» – навчав дітей грати в лапту
ЗСУ ліквідували російського окупанта-тренера з лапти
12 липня, 21:49
За збірну Португалії Діогу відіграв майже півсотні матчів (14 голів та 12 асистів)
Гонщик «Порше» присвятив напис на боліді загиблому у ДПТ футболісту Жоті
11 липня, 13:13
За 12 років у складі мадридського гранда Модрич провів 590 матчів, забив 43 голи та віддав 95 гольових передач
Легендарний півзахисник провів останню гру за «Реал»
10 липня, 12:06
ПСЖ продовжує боротьбу за титул
ПСЖ розгромив «Реал» і вийшов у фінал клубного чемпіонату світу
10 липня, 11:16

Новини

Переплутав військового з охоронцем. Як борець Садулаєв у суді доводив, що не підтримує війну
Переплутав військового з охоронцем. Як борець Садулаєв у суді доводив, що не підтримує війну
Баскетбольний клуб «Запоріжжя» підсилився американським захисником
Баскетбольний клуб «Запоріжжя» підсилився американським захисником
Фанати «Жальгіріса» закидали поле валізами – вимагали відставки тренера
Фанати «Жальгіріса» закидали поле валізами – вимагали відставки тренера
Визначились нові суперники жіночої збірної України U-20 на Євробаскеті
Визначились нові суперники жіночої збірної України U-20 на Євробаскеті
Костюк знялася з чвертьфінальної гри турніру WTA 1000 у Монреалі: що сталося
Костюк знялася з чвертьфінальної гри турніру WTA 1000 у Монреалі: що сталося
«Динамо» – «Пафос»: де дивитися гру кваліфікації Ліги чемпіонів
«Динамо» – «Пафос»: де дивитися гру кваліфікації Ліги чемпіонів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2025
3922
Трамп демонструє дивну поведінку: про що це може свідчити
2918
«Красотка из Лисичанска». Як російська пропаганда створювала нову Зою Космодем'янську
2459
Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
2325
Критерії, які вказують, що війна добігає кінця

Новини

Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
Вчора, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Вчора, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua