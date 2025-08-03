Під час гри «Шахтаря» та «Епіцентру» у ложі з VIP-гостями вболівав папуга

Клітка з папугою на трибунах стадіону в Тернополі

У матчі перемогли «гірники» із рахунком 0:1

Тернопіль приймав матч 1-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. На стадіоні імені Шухевича «Шахтар» зіграв із «Епіцентром». Про це повідомляє «Главком».

У VIP-ложі за команду вболівала Співзасновниця ТОВ «Епіцентр К» (Київ) Галина Герега та дружина співвласника ФК Епіцентр Олександра Гереги. Поруч із нею сидів голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Сергій Тюрін (зліва) та Галина Герега (в центрі) фото: скріншот із відео

Крім того, уболівальники звернули увагу, що біля Олега Дулуба, який раніше тренував низку клубів УПЛ, стояла клітка з папугою. Тож птах теж мав змогу насолодитися грою «Шахтаря» та «Епіцентру».

Олег Дулуб і пернатий уболівальник фото: скріншот із відео

У матчі перемогли «гірники» із рахунком 0:1.

Єдиний м'яч у цьому поєдинку було забито на 80-й хвилині – точного удару завдав 19-річний бразильський нападник Кауан Еліас. Це був дебютний матч в УПЛ для головного тренера «помаранчево-чорних» Арди Турана. Також це перша гра «Епіцентра» в елітному дивізіоні.

У другому турі УПЛ донеччани 10 серпня на виїзді зіграють з «Карпатами», а «Епіцентр» днем раніше завітає у гості до ЛНЗ.

Раніше повідомлялося, що визначилися суперники «Шахтаря» та «Полісся» у єврокубках.