Захисники України знищили окупанта 30 червня

Сили оборони знищили російського окупанта – Сергія Патюкова. Про це повідомляє «Главком».

Сергій Патюков із серпня 2023 року вирушив добровольцем брати участь у злочинній війні проти України. До війни він одинадцять років був вчителем фізичної культури у школі №2 (м. Пласт, РФ). До того 15 років очолював спортивну школу в Усть-Катаві.

Окрім школи Патюков працював тренером на стадіоні «Праця» – навчав дітей грати в лапту.

Ліквідували окупанта захисники України 30 червня.

«Два роки воєнних дій далися тяжко. Останні місяці воїна з позивним «Фізрук» кидали з бойового завдання на бойове завдання... З 12 товаришів по службі живим залишився тільки Сергій. Тепер не стало і його...», – зазначають російські пропагандисти.

Нагадаємо, захисники України ліквідували російського окупанта Андрія Соболєва. Він був братом титулованого російського параспортсмена Віталія Соболєва. Віталій є майстром спорту Росії міжнародного класу, срібним призером Чемпіонату Європи з волейболу сидячи, членом збірної Росії та капітан збірної Бурятії з волейболу сидячи.

Срібну нагороду чемпіонату Європи з волейболу сидячи Віталій Соболєв здобув у 2021 році у Туреччині. На тому турнірі збірна Росії в 1/2 фіналу перемогла команду України.

Як повідомлялося, російська тенісистка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.