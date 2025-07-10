ПСЖ розгромив «Реал» і вийшов у фінал клубного чемпіонату світу

Фінал турніру пройде у неділю, 13 липня

Французький ПСЖ став другим фіналістом клубного чемпіонату світу-2025, здобувши переконливу перемогу над мадридським «Реалом» у півфіналі – 4:0. Про це повідомляє «Главком».

Парижани активно розпочали гру і вже на 6-й хвилині відкрили рахунок: Усман Дембеле асистував Фабіану Руїсу, який точним ударом вразив нижній кут воріт. Вже через три хвилини Дембеле подвоїв перевагу ПСЖ, скориставшись помилкою Антоніо Рюдігера.

На 24-й хвилині ПСЖ довів рахунок до 3:0: Ашраф Хакімі прорвався флангом і віддав пас на Руїса, який оформив дубль.

Наприкінці матчу, на 87-й хвилині, Гонсалу Рамуш поставив крапку в матчі, реалізувавши передачу Бредлі Барколі – 4:0.

Клубний чемпіонат світу. Півфінал

ПСЖ – «Реал» 4:0

Голи: Руїс (6, 24), Дембеле (9), Рамуш (87)

Вирішальний матч відбудеться в Іст-Резерфорді, Нью-Джерсі, у неділю, 13 липня, о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, «Челсі» вийшов у фінал клубного чемпіонату світу-2025, обігравши в 1/2 фіналу бразильський «Флуміненсе» з рахунком 2:0.

На 18-й хвилині зустрічі рахунок відкрив нападник «Челсі» Жоао Педро, який вперше вийшов у стартовому складі після свого переходу в клуб. Форвард підхопив м’яч за межами штрафного майданчика та точно пробив у правий верхній кут.

Ближче до завершення першого тайму суддя міг призначити пенальті у ворота лондонців після того, як Трево Чалоба торкнувся рукою м'яча у штрафному майданчику. Однак після перегляду VAR арбітр скасував своє рішення.

У другому таймі Жоао Педро подвоїв перевагу «Челсі», вдруге відзначившись дальнім ударом на 56-й хвилині, оформивши дубль і встановивши остаточний рахунок – 2:0.

Клубний чемпіонат світу-2025. Півфінал

«Челсі» (Англія) – «Флуміненсе» (Бразилія) – 2:0

Голи: Жоао Педро, 18, 56.

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.